Андрей Аршавин приехал в Пермь, чтобы научить детей футболу

16 июля 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

По словам организаторов, у школьников будет возможность сфотографироваться с кумиром (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермь на детский футбольный турнир приехал Андрей Аршавин — экс-нападающий питерского «Зенита» и сборной России. Форвард выйдет на поле СК им. В.П. Сухарева, чтобы отработать с детьми футбольные приемы. «После полуфинальных матчей звезда российского футбола Андрей Аршавин станет участником встречи детских команд. Экс-форвард питерского „Зенита“ и сборной России даст мастер-класс юным футболистам», — написано на сайте «КП-Пермь». В первенстве принимают участие 11 команд из России и Беларуси. В полуфинальном поединке сойдутся два коллектива Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ). Это один из главных организаторов встречи с Аршавиным. О том, что в екатеринбургский спортивный манеж «Урал» приехали легенды российского футбола, URA.RU сообщало ранее. Среди них были — Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Руслан Пименов и Елена Терехова. Именитые спортсмены сначала отработали с детьми ряд упражнений на поле, а после сыграли в мяч. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Пермь на детский футбольный турнир приехал Андрей Аршавин — экс-нападающий питерского «Зенита» и сборной России. Форвард выйдет на поле СК им. В.П. Сухарева, чтобы отработать с детьми футбольные приемы. «После полуфинальных матчей звезда российского футбола Андрей Аршавин станет участником встречи детских команд. Экс-форвард питерского „Зенита“ и сборной России даст мастер-класс юным футболистам», — написано на сайте «КП-Пермь». В первенстве принимают участие 11 команд из России и Беларуси. В полуфинальном поединке сойдутся два коллектива Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ). Это один из главных организаторов встречи с Аршавиным. О том, что в екатеринбургский спортивный манеж «Урал» приехали легенды российского футбола, URA.RU сообщало ранее. Среди них были — Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Руслан Пименов и Елена Терехова. Именитые спортсмены сначала отработали с детьми ряд упражнений на поле, а после сыграли в мяч.