15 июля 2022

Андрей Аршавин приехал в Пермь, чтобы научить детей футболу

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-класс по футболу в манеже Урал. Екатеринбург, аршавин андрей
По словам организаторов, у школьников будет возможность сфотографироваться с кумиром (архивное фото) Фото:

В Пермь на детский футбольный турнир приехал Андрей Аршавин — экс-нападающий питерского «Зенита» и сборной России. Форвард выйдет на поле СК им. В.П. Сухарева, чтобы отработать с детьми футбольные приемы.

«После полуфинальных матчей звезда российского футбола Андрей Аршавин станет участником встречи детских команд. Экс-форвард питерского „Зенита“ и сборной России даст мастер-класс юным футболистам», — написано на сайте «КП-Пермь».

В первенстве принимают участие 11 команд из России и Беларуси. В полуфинальном поединке сойдутся два коллектива Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ). Это один из главных организаторов встречи с Аршавиным.

О том, что в екатеринбургский спортивный манеж «Урал» приехали легенды российского футбола, URA.RU сообщало ранее. Среди них были — Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Руслан Пименов и Елена Терехова. Именитые спортсмены сначала отработали с детьми ряд упражнений на поле, а после сыграли в мяч.

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В Пермь на детский футбольный турнир приехал Андрей Аршавин — экс-нападающий питерского «Зенита» и сборной России. Форвард выйдет на поле СК им. В.П. Сухарева, чтобы отработать с детьми футбольные приемы. «После полуфинальных матчей звезда российского футбола Андрей Аршавин станет участником встречи детских команд. Экс-форвард питерского „Зенита“ и сборной России даст мастер-класс юным футболистам», — написано на сайте «КП-Пермь». В первенстве принимают участие 11 команд из России и Беларуси. В полуфинальном поединке сойдутся два коллектива Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ). Это один из главных организаторов встречи с Аршавиным. О том, что в екатеринбургский спортивный манеж «Урал» приехали легенды российского футбола, URA.RU сообщало ранее. Среди них были — Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Руслан Пименов и Елена Терехова. Именитые спортсмены сначала отработали с детьми ряд упражнений на поле, а после сыграли в мяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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