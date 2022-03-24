Аршавин приехал в Екатеринбург, чтобы научить школьников футболу

Юные спортсмены забили легенде гол

24 марта 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Перед уроком и во время него Андрей Аршавин успевал раздавать автографы юным спортсменам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургский спортивный манеж «Урал» приехали легенды российского футбола. Среди них — Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Руслан Пименов и Елена Терехова. Именитые спортсмены сначала отработали с детьми ряд упражнений на поле, а после сыграли в мяч. «Научить сейчас сразу невозможно: дело в том, что это каждодневная работа. А на этом мероприятии, совместном с Трубной Металлургической Компанией, все-таки мы хотим дать детям просто немного хорошего настроения, импульс к развитию футбола. Это толчок для них, то, к чему нужно стремиться, для чего нужно каждый день тренироваться», — рассказал Тихонов. По словам Андрея Тихонова, открытые уроки с известными спортсменами могут дать детям толчок к тому, чтобы они занимались футболом и любили его Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На поле манежа «Урал» собрались более 300 детей из 16 школ Свердловской области. Многие из них начали заниматься футболом с раннего детства и мечтают в будущим связать свою карьеру с этим видом спорта. «Мы занимаемся в школе „Урал“ с трех лет. Сейчас сыну 10. Он начал играть во дворе, потом пришел домой и сказал, что хочет играть в футбол, и мы его отдали в спортивную школу. Я хотела бы, чтобы он связал свою карьеру с футболом, потому что ему он очень нравится, он буквально живет этим», — поделилась мама Ивана Мамаева Светлана Подволоцкая. С мячом — Иван Мамаев Фото предоставлено автором После мастер-класса ребята разделились на команды, каждая из которых сыграла с командой звезд короткий матч. Помимо мальчиков, на мастер-класс с именитыми футболистами приехали и девочки. Спортсмены уверены, что у женского футбола — большое будущее. Андрей Аршавин считает, что у женского футбола есть будущее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Сейчас делается большой упор на женский футбол, в этом большой пласт развития. У наших больших клубов появляется женские команды. Скорее всего, какой-то результат в женском футболе мы увидим через какое-то количество лет — я думаю, 5-10, сейчас все только начинается», — поделился своим мнением Андрей Аршавин. Девочки тоже хотят заниматься футболом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уроки футбола от именитых футболистов проходят в рамках всероссийского проекта «Футбол в школе», запущенного Российским футбольным союзом и Трубной Металлургической Компанией (ТМК) в прошлом году. Его цель — привлечение детей к занятиям футболом и превращение школ в настоящие футбольные центры. Помимо уроков с легендарными спортсменами, проект предусматривает и ряд других мероприятий. Например, занятия по футболу включаются в расписание уроков физкультуры, при образовательных учреждениях организуются футбольные секции и клубы, для юных спортсменов закупается необходимая амуниция: мячи, ворота и другой инвентарь. На встречу с известными футболистами собрались более 300 детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ТМК поддерживает детский спорт не только в Свердловской области, но и в других регионах своего присутствия. В этом году «Уроки футбола» проходят в восьми городах. На фото — директор дирекции региональных проектов ТМК Михаил Черепанов. Компания поддерживает футбол в регионах присутствия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Мы считаем важным развивать детский спорт в городах, где находятся наши предприятия, где живут наши сотрудники и их дети. В рамках проекта ребятам будет передано 100 тысяч мячей, ворота, спортивная амуниция», — рассказал директор дирекции региональных проектов ТМК Михаил Черепанов. Как отметил Тихонов, приобретение для школьников спортивной формы, а также в целом создание условий для занятий спортом — очень важный момент для поддержания у ребят интереса и любви к футболу. В проекте «Футбол в школе» уже участвуют 150 образовательных учреждений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Всего в восьми российских регионах в проекте «Футбол в школе» участвуют 150 образовательных учреждений. В них этим видом спорта занимаются свыше 29,5 тысяч ребят, из них более 13,5 тысяч — девочки. С детьми работают 254 педагога. В следующем году число школ, участвующих в проекте, планируется увеличить до двух тысяч (160 тысяч школьников). В футбольные центры превратятся 45 регионов страны. В следующем году в футбольные центры превратятся 45 регионов страны. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургский спортивный манеж «Урал» приехали легенды российского футбола. Среди них — Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Руслан Пименов и Елена Терехова. Именитые спортсмены сначала отработали с детьми ряд упражнений на поле, а после сыграли в мяч. «Научить сейчас сразу невозможно: дело в том, что это каждодневная работа. А на этом мероприятии, совместном с Трубной Металлургической Компанией, все-таки мы хотим дать детям просто немного хорошего настроения, импульс к развитию футбола. Это толчок для них, то, к чему нужно стремиться, для чего нужно каждый день тренироваться», — рассказал Тихонов. На поле манежа «Урал» собрались более 300 детей из 16 школ Свердловской области. Многие из них начали заниматься футболом с раннего детства и мечтают в будущим связать свою карьеру с этим видом спорта. «Мы занимаемся в школе „Урал“ с трех лет. Сейчас сыну 10. Он начал играть во дворе, потом пришел домой и сказал, что хочет играть в футбол, и мы его отдали в спортивную школу. Я хотела бы, чтобы он связал свою карьеру с футболом, потому что ему он очень нравится, он буквально живет этим», — поделилась мама Ивана Мамаева Светлана Подволоцкая. После мастер-класса ребята разделились на команды, каждая из которых сыграла с командой звезд короткий матч. Помимо мальчиков, на мастер-класс с именитыми футболистами приехали и девочки. Спортсмены уверены, что у женского футбола — большое будущее. «Сейчас делается большой упор на женский футбол, в этом большой пласт развития. У наших больших клубов появляется женские команды. Скорее всего, какой-то результат в женском футболе мы увидим через какое-то количество лет — я думаю, 5-10, сейчас все только начинается», — поделился своим мнением Андрей Аршавин. Уроки футбола от именитых футболистов проходят в рамках всероссийского проекта «Футбол в школе», запущенного Российским футбольным союзом и Трубной Металлургической Компанией (ТМК) в прошлом году. Его цель — привлечение детей к занятиям футболом и превращение школ в настоящие футбольные центры. Помимо уроков с легендарными спортсменами, проект предусматривает и ряд других мероприятий. Например, занятия по футболу включаются в расписание уроков физкультуры, при образовательных учреждениях организуются футбольные секции и клубы, для юных спортсменов закупается необходимая амуниция: мячи, ворота и другой инвентарь. ТМК поддерживает детский спорт не только в Свердловской области, но и в других регионах своего присутствия. В этом году «Уроки футбола» проходят в восьми городах. «Мы считаем важным развивать детский спорт в городах, где находятся наши предприятия, где живут наши сотрудники и их дети. В рамках проекта ребятам будет передано 100 тысяч мячей, ворота, спортивная амуниция», — рассказал директор дирекции региональных проектов ТМК Михаил Черепанов. Как отметил Тихонов, приобретение для школьников спортивной формы, а также в целом создание условий для занятий спортом — очень важный момент для поддержания у ребят интереса и любви к футболу. Всего в восьми российских регионах в проекте «Футбол в школе» участвуют 150 образовательных учреждений. В них этим видом спорта занимаются свыше 29,5 тысяч ребят, из них более 13,5 тысяч — девочки. С детьми работают 254 педагога. В следующем году число школ, участвующих в проекте, планируется увеличить до двух тысяч (160 тысяч школьников). В футбольные центры превратятся 45 регионов страны.