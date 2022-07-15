Текслер поздравил челябинцев со своим профессиональным праздником

Губернатор проработал в металлургической отрасли 22 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который 22 года работал в металлургической отрасли, поздравил жителей региона с Днем металлурга. Он отметил праздник во дворце культуры Челябинского металлургического комбината.

«Для меня лично это близкий праздник, мой отец всю жизнь проработал в отрасли, здесь, на комбинате, больше 20 лет. Я сам металлург по образованию, и у меня трудовая карьера связана с металлургическими предприятиями, поэтому я знаю, насколько тяжелый ваш труд», — цитирует главу региона его пресс-служба.

Текслер отметил, что руководители металлургических предприятий должны работать над улучшением условий труда сотрудников и достойно оплачивать их труд. Он добавил, что все крупные металлургические предприятия региона заключили с челябинским правительством экологические соглашения, благодаря которым значительно снижается количество вредных выбросов.

Алексей Текслер закончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в металлургии». Он проработал в металлургической отрасли более 22 лет, в том числе 18 лет в структурах «Норникеля».