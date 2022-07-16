16 июля 2022
15 июля 2022

Заведующую челябинским детсадом арестовали по обвинению в афере

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дело Арины Устюговой в суде Центрального района. Челябинск, судья, суд, мантия
Решение принял суд Фото:

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) отправил под домашний арест 43-летнюю заведующую одним из городских детских садов, обвиняемую в двух эпизодах мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, она получала деньги за счет трудоустройства «мертвых душ», рассказали URA.RU в прокуратуре района, которая поддержала ходатайство следователя о мере пресечения для чиновницы.

«По данным следствия, с января по сентябрь 2021 года обвиняемая предоставила в администрацию Магнитогорска документы, содержащие недостоверные сведения о трудоустройстве лица в консультационный центр, созданный на базе детского сада в рамках нацпроекта „Образование“. В результате похитила более 15 тысяч рублей заработной платы, получив их на карту, открытую на имя фиктивно трудоустроенной женщины», — рассказали в прокуратуре.

Кроме того, с июня 2019 по май 2022 обвиняемая, по данным следствия, похитила более 220 тысяч рублей, выделенные из бюджета города на трудоустройство уборщицы в садик, которая фактически трудовую деятельность не осуществляла. Мера пресечения избрана обвиняемой на два месяца. Ход расследования уголовного дела находится на контроле.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) отправил под домашний арест 43-летнюю заведующую одним из городских детских садов, обвиняемую в двух эпизодах мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, она получала деньги за счет трудоустройства «мертвых душ», рассказали URA.RU в прокуратуре района, которая поддержала ходатайство следователя о мере пресечения для чиновницы. «По данным следствия, с января по сентябрь 2021 года обвиняемая предоставила в администрацию Магнитогорска документы, содержащие недостоверные сведения о трудоустройстве лица в консультационный центр, созданный на базе детского сада в рамках нацпроекта „Образование“. В результате похитила более 15 тысяч рублей заработной платы, получив их на карту, открытую на имя фиктивно трудоустроенной женщины», — рассказали в прокуратуре. Кроме того, с июня 2019 по май 2022 обвиняемая, по данным следствия, похитила более 220 тысяч рублей, выделенные из бюджета города на трудоустройство уборщицы в садик, которая фактически трудовую деятельность не осуществляла. Мера пресечения избрана обвиняемой на два месяца. Ход расследования уголовного дела находится на контроле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...