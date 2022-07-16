Заведующую челябинским детсадом арестовали по обвинению в афере

Решение принял суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) отправил под домашний арест 43-летнюю заведующую одним из городских детских садов, обвиняемую в двух эпизодах мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, она получала деньги за счет трудоустройства «мертвых душ», рассказали URA.RU в прокуратуре района, которая поддержала ходатайство следователя о мере пресечения для чиновницы.

«По данным следствия, с января по сентябрь 2021 года обвиняемая предоставила в администрацию Магнитогорска документы, содержащие недостоверные сведения о трудоустройстве лица в консультационный центр, созданный на базе детского сада в рамках нацпроекта „Образование“. В результате похитила более 15 тысяч рублей заработной платы, получив их на карту, открытую на имя фиктивно трудоустроенной женщины», — рассказали в прокуратуре.

Кроме того, с июня 2019 по май 2022 обвиняемая, по данным следствия, похитила более 220 тысяч рублей, выделенные из бюджета города на трудоустройство уборщицы в садик, которая фактически трудовую деятельность не осуществляла. Мера пресечения избрана обвиняемой на два месяца. Ход расследования уголовного дела находится на контроле.