В Челябинской области на треть вырос ипотечный рынок

Рынок ипотечного кредитования начинает восстанавливаться после весеннего падения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на 129 процентов выросло количество выданных ипотечных кредитов в июне по сравнению с маем 2022 года. Регион вошел в тройку лидеров по объемам восстановления ипотечного кредитования.

«В пятерку лидеров по объемам ипотечного кредитования в июне 2022-го вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. Быстрее всего объемы выдач выросли в Алтайском крае (+153%), Самарской и Челябинской областях (+136 и +129% соответственно), а также в Пермском крае (+117%)», — сообщают «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, которые подтверждают в ведущих банках страны, количество оформленных жилищных кредитов на территории России в июне выросло на 75%, до 57,5 тысяч, по сравнению с маем, а их объемы — на 68%, до 219,15 миллиардов рублей. Ранее стало известно о том, что рынок ипотечного кредитования в Челябинской области в июне текущего года по сравнению с июнем 2021 года уменьшился в четыре раза.