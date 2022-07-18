Пермский блогер делает имя на проблеме мэра

Во время съемок блога в некоторых домах проваливается пол Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Пермский путешественник и блогер Андрей Фадеев исследует городские заброшенные здания, на которые не раз мэру жаловались жители. Сейчас на его YouTube-канале «Перекресток семи дорог от Странник» двенадцать тысяч подписчиков и тысячи просмотров.

«Я делюсь своим опытом, в своих роликах провожу своих подписчиков нехожеными тропами, показываю интересные, необычные, малодоступные и даже загадочные места. Свои рассказы я подкрепляю реальными находками и фактами из прошлого», — рассказывает блогер в описании к своему каналу.

За последний месяц Фадеев побывал в нескольких заброшенных домах в центре Перми. Там мужчина нашел предметы интерьера советского времени. Блогер сообщает, что очень часто в таких местах удается найти старые книги и домашние консервы. «Клады искать бесполезно, как правило, дома уже обследованы другими людьми именно с этой целью», — говорит исследователь.

В Перми остро стоит проблема заброшенных зданий, которые не сносят вовремя, они могут быть опасны. URA.RU сообщало, что на эту проблему обращал внимание прокурор Перми Виталий Дымолазов. Также, на аварийные дома мэру города Алексею Демкину массово жаловались пермяки.