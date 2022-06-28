Пермяки завалили мэра жалобами на опасные дома

Дом в центре Перми, окруженный новостройками, ждет сноса Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Перми Алексей Демкин в соцсетях сообщил, что город избавляется от аварийного жилья, а в ответ получил массу жалоб. По словам мэра, к сентябрю снесут девять расселенных домов, но этого недостаточно для преображения города, говорят пермяки.

«Дом по улице Овчинникова, 16 не сносят, в нем постоянно собираются подростки, периодически он горит», — пишет мэру пользователь Polina13 Polina13. Анна Белокур обращает внимание на другой адрес: «По ул. Гатчинской и Каменского практически весь квартал расселен, дома не сносят, в этих домах бомжи, наркоманы по этим домам ходят и закладки ищут. Помойка натуральная». Всего пользователи назвали около десятка улиц, где расселенные уже дома становятся пристанищем асоциальных элементов.

В мэрии на претензии отвечают примерно одинаково: дом расселен, ведется подготовка проекта его демонтажа, в случае выделения дополнительного финансирования будут организованы работы по сносу. Такой ответ устраивает не всех. «А почему нельзя при расселении параллельно заниматься и проектами по сносу и финансовыми вопросами, чтобы сносить сразу после расселения, а не через год? Или там у кого-то, кто этими вопросами занимается перфокарты вместо мозгов? Хотя, в Перми, похоже все управленцы на перфокартах…», — негодует пользователь Yuriy.

Как сообщил Алексей Демкин, к сентябрю Пермь избавится от аварийного жилья по адресам: Петропавловская, 14, Куйбышева, 125, Таймырская, 8, Газонная, 21, Зюкайская, 5, Сибирская, 44, Достоевского, 11, 12, Максима Горького, 6. Всего в этом году уже снесли 13 расселенных домов, на очереди еще 30.

В конце апреля прокурор Перми Виталий Дымолазов на заседании городской думы говорил, что необходимо снести более 50 многоквартирных расселенных домов. Вообще, по его данным, планы чиновников по расселению аварийного жилья позволят справиться с ним только через 10 лет. Алексей Демкин в мае признавал, что деньги, заложенные в прошлом году на расселение, удалось использовать лишь на 70%. Причиной стал рост цен на недвижимость. Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия объявила конкурс на снос векового деревянного дома в центре города.

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