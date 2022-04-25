Прокурор поставил перед пермскими депутатами неразрешимую задачу

Прокурор призвал депутатов найти деньги на снос аварийного жилья Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прокурор Перми Виталий Дымолазов, выступая перед депутатами городской думы, обратил их внимание на проблему расселения аварийного жилья, невозможность решить которую признавали даже краевые власти. Он отметил, что существующие планы чиновников позволят справиться с ней только через 10 лет, так как аварийного жилья в Перми сейчас более 500 тысяч кв. метров, а расселяется ежегодно около 45 тысяч. Особый акцент прокурор сделал на сносе частично расселенных домов, передает корреспондент URA.RU.

«Повышенного внимания требуют частично расселенные дома, которые представляют собой угрозу для граждан, поскольку не обслуживаются и являются местом притяжения асоциальных и преступных элементов. Несвоевременный снос домов обусловлен отсутствием финансирования, а сноса требуют более 50 многоквартирных домов. Поэтому предлагаю отыскать необходимые резервы. Тем более такие объекты не красят город в преддверии его 300-летия», — отметил Дымолазов.

Реакции депутатов на замечание прокурора не последовало. Ранее глава думского комитета по развитию инфраструктуры Антон Удальев заявлял, что некоторые пермяки сами доводят дома до аварийного состояния. То, что в Пермском крае количество аварийных домов увеличивается с каждым годом, в конце февраля признавал министр строительства Андрей Колмогоров. Власти рассчитывают ускорить темпы его расселения. Губернатор Дмитрий Махонин утверждал также, что регион стал одним из лучших по решению этого вопроса. В ответ пользователи соцсетей оставили ему множество негативных комментариев.

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