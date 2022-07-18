Главу института УрФУ обвинили в жестоком ограблении в 90-е. Ему пришлось менять отчество

19 июля 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

По словам источника, Евгений Шурманов изменил отчество, чтобы устроиться в УрФУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директора института спорта УрФУ (Екатеринбург) Евгения Шурманова, которого задержали по делу о мошенничестве, заподозрили в совершении ограбления в 1998-м году. После преступления Шурманову пришлось менять отчество, сообщил адвокат Сергей Колосовский. «По моим сведениям, у Шурманова есть отметка о судимости. В 1998 году он был осужден по статье 161 уголовного кодекса (грабеж — прим. URA.RU) — два или три года лишения свободы условно. В 2013 году в отношении Шурманова было дело по факту побоев, оно направлялось в суд, но решение не знаю», — рассказал Колосовский. Источник URA.RU в силовых структурах уточнил, что дело, по которому осужден Шурманов в 1998 году, касается жестокого ограбления семьи с ребенком. Якобы Шурманов врывался в чужую квартиру и вынес оттуда 2300 рублей. После совершения преступления Шурманову якобы пришлось менять личные данные, чтобы без проблем устроиться на работу. «Год назад он поменял отчество. Мы предполагаем, что это было сделано для того, чтобы скрыть сведения о судимости, потому что, если пробивать его по новому ФИО, то судимости не находится», — рассказал Колосовский. URA.RU обратилось в УФСБ по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Шурманова заключили под стражу 8 августа по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц. Силовики нашли у Шурманова недвижимость за границей и выявили связи с российскими и иностранными чиновниками. Кроме этого, ФСБ обнаружила у него коллекцию часов на 10 миллионов рублей. Против Шурманова возбудили второе уголовное дело. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Директора института спорта УрФУ (Екатеринбург) Евгения Шурманова, которого задержали по делу о мошенничестве, заподозрили в совершении ограбления в 1998-м году. После преступления Шурманову пришлось менять отчество, сообщил адвокат Сергей Колосовский. «По моим сведениям, у Шурманова есть отметка о судимости. В 1998 году он был осужден по статье 161 уголовного кодекса (грабеж — прим. URA.RU) — два или три года лишения свободы условно. В 2013 году в отношении Шурманова было дело по факту побоев, оно направлялось в суд, но решение не знаю», — рассказал Колосовский. Источник URA.RU в силовых структурах уточнил, что дело, по которому осужден Шурманов в 1998 году, касается жестокого ограбления семьи с ребенком. Якобы Шурманов врывался в чужую квартиру и вынес оттуда 2300 рублей. После совершения преступления Шурманову якобы пришлось менять личные данные, чтобы без проблем устроиться на работу. «Год назад он поменял отчество. Мы предполагаем, что это было сделано для того, чтобы скрыть сведения о судимости, потому что, если пробивать его по новому ФИО, то судимости не находится», — рассказал Колосовский. URA.RU обратилось в УФСБ по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Шурманова заключили под стражу 8 августа по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц. Силовики нашли у Шурманова недвижимость за границей и выявили связи с российскими и иностранными чиновниками. Кроме этого, ФСБ обнаружила у него коллекцию часов на 10 миллионов рублей. Против Шурманова возбудили второе уголовное дело.