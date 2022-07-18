В Челябинской области хозяйку жеребенка узнают через ДНК-тест

Генетическая экспертиза определит хозяйку жеребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кунашакском районе Челябинской области для определения полноправной хозяйки жеребенка проведут ДНК-тест. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП региона, на генетической экспертизе настоял суд, чтобы поставить точку в споре двух женщин, каждая из которых присвоила жеребенка себе.

«Две кобылы, принадлежащие разным хозяевам принесли потомство. Но из двух жеребят остался только один. Выживший сначала не отходил от матери, но затем стал тянуться ко второй лошади. Этим обстоятельством воспользовалась хозяйка этой лошади. Она объявила жеребенка „своим“, привела его на территорию личного подсобного хозяйства и заперла в стойле», — сообщили URA.RU в пресс-службе судебных приставов.

В ведомстве добавили, что хозяйка первой лошади не стала мириться с такими действиями. Она утверждала, что сначала жеребенок был неотлучен со своей настоящей, биологической матерью. А значит, жеребенок принадлежит ей.

Определить владельца жеребенка должна генетическая экспертиза. Однако, кобыла одной из женщин умерла. Специалисты возьмут пробу у жеребенка и у оставшейся лошади, и на основании их ДНК суд примет решение, кому достанется животное.