На мэра из ХМАО написали заявление в полицию о клевете

19 июля 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

В полиции изучают обстоятельства дела Фото: Денис Моргунов © URA.RU Предприниматель Евгений Городилов написал заявление в полицию о клевете на главу поселка Барсово (Сургутский район) Вячеслава Позднякова. Об этом URA.RU сообщил сам бизнесмен. Городилов посчитал себя оскорбленным после ряда интервью Позднякова, которые были опубликованы в СМИ и социальных сетях, где чиновник негативно отзывается о бизнесмене в качестве подрядчика, который занимается уборкой снега. «Заявление Вячеслава Позднякова о невыполнении контракта, не предоставлении отчетных документов ложно. По тем же основаниям считаю ложными многочисленные утверждения Позднякова о некачественном выполнении работ подведомственными мне организациями», — прокомментировал Городилов. В заявлении в полицию он просит привлечь главу Барсово за клевету и возбудить на него уголовное дело. Сам Поздняков в разговоре с URA.RU связывает активность Городилова с предстоящими выборами в поселке. «Я готовлю сейчас для полиции свой комментарий на этот счет. Но это право Городилова, будем в судебном порядке, в правовом поле все эти претензии обсуждать», рассказал глава Барсово. В пресс-службе УМВД ХМАО сообщили URA.RU, что проводят проверку по этому поводу. Ранее URA.RU сообщало, что Городилов активно судится с другим мэром из Сургутского района. Речь идет о главе Лянтора Сергее Махине. У конфликтующих сторон накопился друг к другу длинный список претензий из-за контракта по уборке снега. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Предприниматель Евгений Городилов написал заявление в полицию о клевете на главу поселка Барсово (Сургутский район) Вячеслава Позднякова. Об этом URA.RU сообщил сам бизнесмен. Городилов посчитал себя оскорбленным после ряда интервью Позднякова, которые были опубликованы в СМИ и социальных сетях, где чиновник негативно отзывается о бизнесмене в качестве подрядчика, который занимается уборкой снега. «Заявление Вячеслава Позднякова о невыполнении контракта, не предоставлении отчетных документов ложно. По тем же основаниям считаю ложными многочисленные утверждения Позднякова о некачественном выполнении работ подведомственными мне организациями», — прокомментировал Городилов. В заявлении в полицию он просит привлечь главу Барсово за клевету и возбудить на него уголовное дело. Сам Поздняков в разговоре с URA.RU связывает активность Городилова с предстоящими выборами в поселке. «Я готовлю сейчас для полиции свой комментарий на этот счет. Но это право Городилова, будем в судебном порядке, в правовом поле все эти претензии обсуждать», рассказал глава Барсово. В пресс-службе УМВД ХМАО сообщили URA.RU, что проводят проверку по этому поводу. Ранее URA.RU сообщало, что Городилов активно судится с другим мэром из Сургутского района. Речь идет о главе Лянтора Сергее Махине. У конфликтующих сторон накопился друг к другу длинный список претензий из-за контракта по уборке снега.