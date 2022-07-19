Мужчина отправился не к кошке, а в отделение полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, местный житель разнес стекло машины охранной фирмы, после неудачной попытки украсть пакетик кошачьего корма. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Право роста», дебошира передали сотрудникам полиции.

«Посетители отказывались уходить из круглосуточного пивного магазина. После долгих уговоров молодые люди помещение покинули, но один из них при выходе стащил пакетик кошачьего корма. В ответ на замечание сотрудника „Право Роста“ разбил стекло служебного автомобиля», — сообщили URA.RU в группе охранной фирмы в «ВКонтакте».

Там добавили, что попытка побега не увенчалась успехом. Хулигана задержали, и передали сотрудникам полиции.

Ранее помощь специалистов «Право роста» потребовалась персоналу одной из бань Магнитогорска. Пьяный посетитель не мог заплатить за продолжение банных процедур, но и уходить тоже не хотел. Сотрудники охранной фирмы обездвижили мужчину, и передали сотрудникам полиции.

Дебошир пытался украсть кошачий корм в пивном магазине Фото: группа «Право Роста» в «ВКонтакте»

Дебошир разбил стекло машины охранной фирмы Фото: группа «Право Роста» в «ВКонтакте»