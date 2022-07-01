Мужчина подрался с персоналом бани, и с охранниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пьяный житель Магнитогорска (Челябинская область) подрался с персоналом и охранниками одной из бань. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе группы охранных предприятий «Право роста».

«Сегодня в бане мужчина в состоянии опьянения, не хотел покидать заведение, но и продлевать тоже не хотел. Дрался не только с персоналом бани, но и с нашими сотрудниками», — сообщили URA.RU в официальной группе охранного предприятия в «Вконтакте».

В итоге мужчина был обездвижен и передан сотрудникам полиции. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее в Магнитогорске пьяный местный житель разгромил салон сотовой связи Tele-2. Мужчина крушил витрины, и никак не реагировал на просьбы покинуть помещение. Девушка-продавец нажала на тревожную кнопку, чем спугнула мужчину. Он попытался скрыться, но был задержан и передан сотрудникам полиции.

Фото: «Право Роста» в «ВКонтакте»

Фото: «Право Роста» в «ВКонтакте»