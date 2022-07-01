Пьяный челябинец подрался с охранниками в бане. Фото

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Мужчина подрался с персоналом бани, и с охранниками Фото:

Пьяный житель Магнитогорска (Челябинская область) подрался с персоналом и охранниками одной из бань. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе группы охранных предприятий «Право роста».

«Сегодня в бане мужчина в состоянии опьянения, не хотел покидать заведение, но и продлевать тоже не хотел. Дрался не только с персоналом бани, но и с нашими сотрудниками», — сообщили URA.RU в официальной группе охранного предприятия в «Вконтакте».

В итоге мужчина был обездвижен и передан сотрудникам полиции. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее в Магнитогорске пьяный местный житель разгромил салон сотовой связи Tele-2. Мужчина крушил витрины, и никак не реагировал на просьбы покинуть помещение. Девушка-продавец нажала на тревожную кнопку, чем спугнула мужчину. Он попытался скрыться, но был задержан и передан сотрудникам полиции.

Фото:
Фото:

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Пьяный житель Магнитогорска (Челябинская область) подрался с персоналом и охранниками одной из бань. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе группы охранных предприятий «Право роста». «Сегодня в бане мужчина в состоянии опьянения, не хотел покидать заведение, но и продлевать тоже не хотел. Дрался не только с персоналом бани, но и с нашими сотрудниками», — сообщили URA.RU в официальной группе охранного предприятия в «Вконтакте». В итоге мужчина был обездвижен и передан сотрудникам полиции. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента. Ранее в Магнитогорске пьяный местный житель разгромил салон сотовой связи Tele-2. Мужчина крушил витрины, и никак не реагировал на просьбы покинуть помещение. Девушка-продавец нажала на тревожную кнопку, чем спугнула мужчину. Он попытался скрыться, но был задержан и передан сотрудникам полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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