В элитной стоматологии Екатеринбурга требуют запугивать пациентов

В стоматологической клинике разгорается скандал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководство элитной стоматологической клиники в Екатеринбурге обвинили в хамском отношении к сотрудникам. Речь идет о клинике «Парацельс», которая находится на улице Крауля, 76. Об этом URA.RU рассказала бывшая сотрудница, пожелавшая остаться анонимной. По словам врача-стоматолога, руководство заставляет запугивать пациентов, чтобы те записывались на повторный прием.

«Стоматологическая клиника „Парацельс“ считается одной из лучших по оснащению медтехникой, но, к сожалению, отношение к сотрудникам оставляет желать лучшего. Врача-стоматолога может толкнуть руководитель, нагрубить. Плюс ко всему, руководство просит запугивать пациентов, чтобы те, в свою очередь, записывались на следующий прием», — жалуется девушка.

По словам врача, выплата зарплаты тоже целый квест. «В клинике предложены разные графики работы. Есть минимальный оклад и процент от проделанной работы. Проблема в том, что персоналу всегда не доплачивают. Мотивируют это какими-то штрафами. И это на фоне того, что от врачей требуют продавать допуслуги. И если врач этого не делает, то штрафуют», — говорит горожанка.

«В какой-то момент начинаешь ощущать себя не врачом-стоматологом, а менеджером по продажам. Если врач отказывается промышлять доппродажами, то руководство оскорбляет медиков. Такое отношение непозволительно в медсообществе», — поделилась девушка.

Также проблемы возникают, когда сотрудник решает уволиться. «Когда я уходила, то столкнулась с очередной порцией гнева от руководства. Мне грозили тем, что не выплатят всю зарплату. Пришлось скандалить, чтобы получить свои честно заработанные деньги», — посетовала стоматолог.

По словам экс-сотрудницы, в клинике есть проблемы со стерилизацией. «Там не закупают наконечники для ультразвуковой чистки. Я обращалась к руководству много раз, но им без разницы. Медицинские шапочки заставляли носить продолжительное время, хотя они должны меняться каждую смену, а выдавали их два раза в неделю», — отметила она.

Редакция агентства обратилась за комментарием в стоматологическую клинику «Парацельс». Там заявили, что хамства по отношению к сотрудникам в клинике нет. «У нас дружный коллектив. Да, бывают ситуации, когда врач получает выговор, если пациент остался недоволен работой или отношением. Зубы — это здоровье людей, и закрывать глаза на жалобы мы не можем. Также хочу отметить, что „Парацельс“ соблюдает все нормы САНПИНа», — сказали в медучреждении.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в споре со стоматологией екатеринбурженка отсудила более 700 тысяч рублей. Но ей предстоит вернуть клинике коронку и протез.

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