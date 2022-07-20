В Челябинске нашли работу беженцам из Донецка и Луганска

В Челябинской области нашлась работа для 104 беженцев с Украины, Донецка и Луганска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Служба занятости населения Челябинской области трудоустроила 104 беженца Украины, Донецкой и Луганской республик. Как сообщили в главном управлении по труду и занятости региона, прибывшие нашли работу в разных отраслях экономики

«По состоянию на 15 июля в области нашли работу 104 человека, приехавших с Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Прибывшие трудоустроились в различных отраслях экономики региона», — сообщило ведомство на своем сайте.

Беженцы нашли работу по профессиям официанта, медсестры, электронщика, автослесаря, продавца, курьера и другим. Есть целый ряд отраслей, где рады видеть приехавших граждан. Среди них — пищевая, сельскохозяйственная и туристская.

Работодателям, которые принимают к себе на работу беженцев Украины, Донецкой и Луганской республик, обещаны льготы. Компаниям предоставляют субсидии Фонда соцстрахования. Об этом заявил начальник управления Владислав Смирнов. Безработный, для которого не нашлось занятия, может пройти бесплатное обучение по квалификациям, которые рынком труда востребованы.

Обратиться за помощью в поиске работы беженцы могут по нескольким адресам. Приехавшим помогут специалисты службы занятости в пунктах временного размещения, в любом из городов пребывания и органы исполнительной власти, имеющие полномочия содействовать занятости населения.