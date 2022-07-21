Суд заставил свердловских чиновников заплатить за электричество

Чиновники из администрации Северного управленческого округа не платили за свет и дошли до суда Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Чиновников из администрации Северного управленческого округа через суд обязали выплатить долг московской компании «Энергосбыт Плюс». Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

«Взыскать с администрации Северного управленческого округа <…> в пользу „Энергосбыт Плюс“ задолженность за потребленную в период с сентября по декабрь 2021 года электроэнергию в сумме 54454 руб. 54 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 1089 руб. 00 коп», — сказано в судебном приказе Арбитражного суда. В документе уточняется, что должники могут подать свои возражения по решению в течение 10 дней.

Администрация Северного управленческого округа расположена в здании мэрии Краснотурьинска. Сейчас в округ входят 15 муниципалитетов, в том числе Североуральск, Серов, Краснотурьинск и Карпинск.

Скрин: картотека Арбитражного суда Свердловской области

Ранее URA.RU сообщало, что свердловская прокуратура помогла чиновнику вернуться на работу. Ведомство установило, что служащих администрации сократили не по нормам трудового законодательства РФ.