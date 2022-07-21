Суд заставил свердловских чиновников заплатить за электричество

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Протесты против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, фонарики, свет
Чиновники из администрации Северного управленческого округа не платили за свет и дошли до суда Фото:

Чиновников из администрации Северного управленческого округа через суд обязали выплатить долг московской компании «Энергосбыт Плюс». Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

«Взыскать с администрации Северного управленческого округа <…> в пользу „Энергосбыт Плюс“ задолженность за потребленную в период с сентября по декабрь 2021 года электроэнергию в сумме 54454 руб. 54 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 1089 руб. 00 коп», — сказано в судебном приказе Арбитражного суда. В документе уточняется, что должники могут подать свои возражения по решению в течение 10 дней.

Администрация Северного управленческого округа расположена в здании мэрии Краснотурьинска. Сейчас в округ входят 15 муниципалитетов, в том числе Североуральск, Серов, Краснотурьинск и Карпинск.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловская прокуратура помогла чиновнику вернуться на работу. Ведомство установило, что служащих администрации сократили не по нормам трудового законодательства РФ.

Чиновников из администрации Северного управленческого округа через суд обязали выплатить долг московской компании «Энергосбыт Плюс». Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. «Взыскать с администрации Северного управленческого округа <…> в пользу „Энергосбыт Плюс“ задолженность за потребленную в период с сентября по декабрь 2021 года электроэнергию в сумме 54454 руб. 54 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 1089 руб. 00 коп», — сказано в судебном приказе Арбитражного суда. В документе уточняется, что должники могут подать свои возражения по решению в течение 10 дней. Администрация Северного управленческого округа расположена в здании мэрии Краснотурьинска. Сейчас в округ входят 15 муниципалитетов, в том числе Североуральск, Серов, Краснотурьинск и Карпинск. Ранее URA.RU сообщало, что свердловская прокуратура помогла чиновнику вернуться на работу. Ведомство установило, что служащих администрации сократили не по нормам трудового законодательства РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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