В Челябинске наладят производство самокатов и велосипедов

В индустриальном парке «Малая Сосновка» заработает еще пять резидентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Индустриальный парк «Малая Сосновка» из Челябинска разместит на своих площадях пять новых производств, в числе которых изготовление велосипедов и самокатов. Как сообщил минпром региона, общий объем инвестиций в новые проекты превысит три миллиарда рублей.

«Государственный индустриальный парк „Малая Сосновка“ получил заявки еще от пяти предприятий области на реализацию инвестпроектов. Общий объем инвестиций составит 3 млрд 892 млн рублей», — сообщила пресс-служба минпрома в своем официальном telegram-канале.

Компания «Галенон-трейд» планирует выпускать на базе «Малой Сосновки» велосипеды, самокаты, фоторамки и другую продукцию. Намеревающийся стать резидентом АО «ЧРЗ «Полет» заявил о производстве высокотехнологичных изделий для аэродромов в гражданской и экспериментальной авиации. Среди поступивших заявок есть документы от компании «Роллком». Предприятие специализируется на изготовлении дверей, сидений и систем хранения для спецтехники. В индустриальном парке производитель намерен заняться выпуском шторных дверей и их комплектующих.

Бренд «Абразивные технологии» нуждается в увеличении производственных мощностей, чтобы предложить потребителям губки и салфетки по сниженным ценам. Кроме прочих, ведутся переговоры с компанией «БиоПромСинтез». Фирма разрабатывает ветеринарную, кормовую и аминокислотную продукцию.

В Челябинской области продолжается реализация программы импортозамещения. Проект правительств РФ направлен на снижение зависимости от привозной продукции. Экономические санкции, предусматривающие, в том числе, запрет экспорта в Россию, ряд стран ввели после 24 февраля, когда началось проведение спецоперации на Украине.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам