Подоляк: Украина не будет подписывать договор с РФ по зерну

22 июля 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Украина и Россия подпишут договоры с ООН и Турцией о содействии вывозу зерна, сообщил Подоляк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Украина и Россия не будут подписывать прямой договор по зерну. И Россия, и Украина подпишут зеркальные соглашения с Турцией и ООН. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Относительно стамбульского договора „о вывозе зерна“. Предварительно. Украина не подписывает никакие документы с Россией. Украина подписывает договор по зерну с Турцией и ООН, а РФ подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН», — сообщил Подоляк в соцсетях. Он добавил, что эти соглашения не предполагают, что российские суды будут сопровождать зерно по морю. При этом, если будет необходимо совместные группы будут проводить проверки грузовых судов с зерном в Черном море. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Стамбул, передает RT. Целью визита является подписание договора о вывозе украинского зерна, а также о снятии ограничений на экспорт российских продуктов. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Украина и Россия не будут подписывать прямой договор по зерну. И Россия, и Украина подпишут зеркальные соглашения с Турцией и ООН. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Относительно стамбульского договора „о вывозе зерна“. Предварительно. Украина не подписывает никакие документы с Россией. Украина подписывает договор по зерну с Турцией и ООН, а РФ подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН», — сообщил Подоляк в соцсетях. Он добавил, что эти соглашения не предполагают, что российские суды будут сопровождать зерно по морю. При этом, если будет необходимо совместные группы будут проводить проверки грузовых судов с зерном в Черном море. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Стамбул, передает RT. Целью визита является подписание договора о вывозе украинского зерна, а также о снятии ограничений на экспорт российских продуктов.