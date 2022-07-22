Подоляк: Украина не будет подписывать договор с РФ по зерну

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Алексей Текслер в Верхнеуральском муниципальном районе. Челябинская область , пшеница, зерно, продовольствие, агропром, закрома, хлеборобы
Украина и Россия подпишут договоры с ООН и Турцией о содействии вывозу зерна, сообщил Подоляк Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Украина и Россия не будут подписывать прямой договор по зерну. И Россия, и Украина подпишут зеркальные соглашения с Турцией и ООН. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Относительно стамбульского договора „о вывозе зерна“. Предварительно. Украина не подписывает никакие документы с Россией. Украина подписывает договор по зерну с Турцией и ООН, а РФ подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН», — сообщил Подоляк в соцсетях.

Он добавил, что эти соглашения не предполагают, что российские суды будут сопровождать зерно по морю. При этом, если будет необходимо совместные группы будут проводить проверки грузовых судов с зерном в Черном море.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Стамбул, передает RT. Целью визита является подписание договора о вывозе украинского зерна, а также о снятии ограничений на экспорт российских продуктов.

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Украина и Россия не будут подписывать прямой договор по зерну. И Россия, и Украина подпишут зеркальные соглашения с Турцией и ООН. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Относительно стамбульского договора „о вывозе зерна“. Предварительно. Украина не подписывает никакие документы с Россией. Украина подписывает договор по зерну с Турцией и ООН, а РФ подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН», — сообщил Подоляк в соцсетях. Он добавил, что эти соглашения не предполагают, что российские суды будут сопровождать зерно по морю. При этом, если будет необходимо совместные группы будут проводить проверки грузовых судов с зерном в Черном море. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Стамбул, передает RT. Целью визита является подписание договора о вывозе украинского зерна, а также о снятии ограничений на экспорт российских продуктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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