В Ленинском районе Челябинска построят новую дорогу

Мэрия ищет подрядчика за 483,4 миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске ищут подрядчика на выполнение работ по строительству новой дороги по улице Агалакова в Ленинском районе за 483, 4 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Комитет дорожного хозяйства объявил торги на выполнение работ по строительству новой дороги по улице Агалакова в Ленинском районе города Челябинска. Проект получил положительное заключение Государственной экспертизы», — сообщили в мэрии.

Асфальтированную дорогу здесь собирались построить еще в 2015 году, но работы откладывались. В апреле 2022 года здесь побывал губернатор Алексей Текслер и устроил разнос подрядчикам, сорвавшим исполнение контракта. Теперь мэрия ищет нового исполнителя.

Согласно документации, исполнителю работ необходимо построить новую дорогу и тротуары. Кроме того, нужно провести сети освещения и обустроить ливневую канализацию. Также на территории должны будут появиться остановки общественного транспорта. Подрядчик приступит к строительству дороги в этом году. Окончание работ запланировано на конец 2023 года.