Семья из Режа победила во всероссийском конкурсе (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семья Богдановых из Режа (Свердловская область) победила в номинации «Золотая семья» на всероссийском конкурсе «Семья года». Информация об этом появилась на информационном портале региона.

«Победу в номинации „Золотая семья“ одержали Богдановы из Режа. Надежде Геннадьевне 69 лет, Роману Серапионовичу — 70 лет. Всю жизнь оба трудились на Режевском металлургическом заводе, а сегодня на пенсии продолжают вести активный образ жизни. Семья Богдановых родилась в июле 1973 года, в браке появились трое детей», — говорится в сообщении.

Всего в конкурсе приняли участие 353 семьи — это победители региональных этапов. В финале пять номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций». Награждение победителей состоится в ноябре в Москве.

Надежда и Роман Богдановы активно участвуют в общественной жизни Режа Фото: официальный сайт Свердловской области