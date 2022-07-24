В Копейске хлебокомбинат-банкрот не могут продать с молотка. Скрин

25 июля 2022 в 04:19 Размер текста - 17 +

Копейский хлебокомбинат с большими долгами не нужен покупателям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске Челябинской области с торгов пытаются реализовать имущественный комплекс местного хлебокомбината. За год сумма снизилась с 74 до 14,8 миллионов рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Производственно-складская база площадью 9087 квадратных метров с участком 1,4 га, оборудованием и транспортом можно приобрести с 20 июля 2022 года за 14,8 миллионов рублей. Объект реализуется в рамках ФЗ-127 „О несостоятельности (банкротстве)“ через электронные торги», — указано в объявлении на сайте «Авито» с соответствующим графиком снижения стоимости. Хлебокомбинат был построен в 1956 году для нужд шахтерского города. Предприятие признано банкротом решением Арбитражного суда Челябинской области от 27.12.2017 года. По данным электронной торговой площадки «АукционЦентр» хлебозавод имеет дебиторскую задолженность в размере 9,7 миллионов рублей. Хлебокомбинат в Копейске имеет большие долги, а его руководство — уголовные дела. Скрин сайта «Авито»

В Копейске Челябинской области с торгов пытаются реализовать имущественный комплекс местного хлебокомбината. За год сумма снизилась с 74 до 14,8 миллионов рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Производственно-складская база площадью 9087 квадратных метров с участком 1,4 га, оборудованием и транспортом можно приобрести с 20 июля 2022 года за 14,8 миллионов рублей. Объект реализуется в рамках ФЗ-127 „О несостоятельности (банкротстве)“ через электронные торги», — указано в объявлении на сайте «Авито» с соответствующим графиком снижения стоимости. Хлебокомбинат был построен в 1956 году для нужд шахтерского города. Предприятие признано банкротом решением Арбитражного суда Челябинской области от 27.12.2017 года. По данным электронной торговой площадки «АукционЦентр» хлебозавод имеет дебиторскую задолженность в размере 9,7 миллионов рублей.