24 июля 2022
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22 июля 2022

В Копейске хлебокомбинат-банкрот не могут продать с молотка. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Добровольческая акция по доставке продуктов организованная Михаилом Щаповым. Челябинск, волонтеры, добровольцы, доставка продуктов, доставка хлеба
Копейский хлебокомбинат с большими долгами не нужен покупателям Фото:

В Копейске Челябинской области с торгов пытаются реализовать имущественный комплекс местного хлебокомбината. За год сумма снизилась с 74 до 14,8 миллионов рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

«Производственно-складская база площадью 9087 квадратных метров с участком 1,4 га, оборудованием и транспортом можно приобрести с 20 июля 2022 года за 14,8 миллионов рублей. Объект реализуется в рамках ФЗ-127 „О несостоятельности (банкротстве)“ через электронные торги», — указано в объявлении на сайте «Авито» с соответствующим графиком снижения стоимости.

Хлебокомбинат был построен в 1956 году для нужд шахтерского города. Предприятие признано банкротом решением Арбитражного суда Челябинской области от 27.12.2017 года. По данным электронной торговой площадки «АукционЦентр» хлебозавод имеет дебиторскую задолженность в размере 9,7 миллионов рублей.

Хлебокомбинат в Копейске имеет большие долги, а его руководство — уголовные дела.

В Копейске Челябинской области с торгов пытаются реализовать имущественный комплекс местного хлебокомбината. За год сумма снизилась с 74 до 14,8 миллионов рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Производственно-складская база площадью 9087 квадратных метров с участком 1,4 га, оборудованием и транспортом можно приобрести с 20 июля 2022 года за 14,8 миллионов рублей. Объект реализуется в рамках ФЗ-127 „О несостоятельности (банкротстве)“ через электронные торги», — указано в объявлении на сайте «Авито» с соответствующим графиком снижения стоимости. Хлебокомбинат был построен в 1956 году для нужд шахтерского города. Предприятие признано банкротом решением Арбитражного суда Челябинской области от 27.12.2017 года. По данным электронной торговой площадки «АукционЦентр» хлебозавод имеет дебиторскую задолженность в размере 9,7 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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