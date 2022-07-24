24 июля 2022
23 июля 2022

Челябинец возглавил управление мэрии в Копейске

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Копейске. Челябинская область, копейская администрация
Нового руководителя ЖКХ города представили 25 июня на аппаратном совещании в мэрии (фото из архива) Фото:

В мэрии Копейска на должность начальника управления городского хозяйства назначен Александр Мудрых из Челябинска. Нового руководителя ЖКХ города представили 25 июня на аппаратном совещании, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

«Аппаратное совещание в администрации Копейска началось с сообщения о новом назначении. На должность начальника управления городского хозяйства назначен Александр Мудрых», — заявили в пресс-службе мэрии.

В мэрии отметили, что у Александра Мудрых более 25 лет трудового стажа в сфере энергетики, капремонта и строительства. Он также работал на муниципальной службе в администрации Калининского района Челябинска.

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В мэрии Копейска на должность начальника управления городского хозяйства назначен Александр Мудрых из Челябинска. Нового руководителя ЖКХ города представили 25 июня на аппаратном совещании, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. «Аппаратное совещание в администрации Копейска началось с сообщения о новом назначении. На должность начальника управления городского хозяйства назначен Александр Мудрых», — заявили в пресс-службе мэрии. В мэрии отметили, что у Александра Мудрых более 25 лет трудового стажа в сфере энергетики, капремонта и строительства. Он также работал на муниципальной службе в администрации Калининского района Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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