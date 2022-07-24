Челябинец возглавил управление мэрии в Копейске

Нового руководителя ЖКХ города представили 25 июня на аппаратном совещании в мэрии (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мэрии Копейска на должность начальника управления городского хозяйства назначен Александр Мудрых из Челябинска. Нового руководителя ЖКХ города представили 25 июня на аппаратном совещании, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

«Аппаратное совещание в администрации Копейска началось с сообщения о новом назначении. На должность начальника управления городского хозяйства назначен Александр Мудрых», — заявили в пресс-службе мэрии.

В мэрии отметили, что у Александра Мудрых более 25 лет трудового стажа в сфере энергетики, капремонта и строительства. Он также работал на муниципальной службе в администрации Калининского района Челябинска.