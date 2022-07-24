Под Челябинском изменили опасный выезд из элитных поселков

Причинами частых ДТП стало непредоставление водителями преимущественного права проезда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под Челябинском изменили движение транспорта, выезжающего из элитных поселков Экодом и Новый Кременкуль. Как сообщили URA.RU в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, ранее на этом участке дороги сформировалось место концентрации ДТП.

«Изменилась схема организации дорожного движения при выезде из поселков Экодом и Новый Кременкуль. По итогам 2021 года на участке км 6+000 — 6+950 автомобильной дороги Челябинск —Харлуши сформировалось место концентрации ДТП. Только с пострадавшими на данном аварийно-опасном участке было зафиксировано 6 аварий, в которых 7 человек получили ранения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Причинами ДТП стало непредоставление водителями преимущественного права проезда. В региональном миндортрансе отмечают, что разворот на Челябинск будет исключать конфликт между транспортом, двигающемся в пересекающихся направлениях.

Разворот водители смогут осуществить через километр по автодороге подъезд к поселку Кременкуль, либо на транспортной развязке (пересечение с автомобильной дорогой обход города Челябинска, где пересечение осуществляется в разных уровнях). Для водителей двигающихся со стороны Челябинска изменения также касаются переноса места поворота к поселку Кременкуль.