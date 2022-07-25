Teleclub, где должен был состояться концерт Anacondaz, уже начала объяснять свердловчанам, как вернуть деньги за билеты Фото: Размик Закарян © URA.RU

Поклонники творчества группы Anacondaz планируют не возвращать деньги за несостоявшийся концерт 22 июля в Екатеринбурге, чтобы поддержать музыкантов. Однако один из солистов группы Артем Хорев пояснил, что отказ от возврата не сильно отразится на финансах группы. Об этом он написал в своем Twitter (заблокирован в РФ).

«Если хотите поддержать и не сдавать [билеты], то спасибо. Эти деньги не идут нам напрямую, но поддерживают организаторов, которые теряют много денег из-за отмены и переносов. Мы работаем за гонорар», — написал Хорев. Солист группы подчеркнул, что возвращать деньги за несостоявшийся концерт — это правильное решение.

При этом Хорев пояснил, что если у людей есть время и возможность не забирать деньги сразу, то организаторы и музыканты останутся благодарны. «Тут речь не о заработках вообще. Вопрос лишь в размере убытка», — резюмировал Хорев.

Однако некоторые фанаты в группе мероприятия концерта «PAUZERN PICNIC | ЕКБ» призывают организаторов открыть сбор денег, чтобы поддержать музыкантов рублем, но «с отчетностью по собранной сумме». Концертная площадка Teleclub, где должен был изначально состояться концерт Anacondaz, уже начала объяснять свердловчанам, как вернуть деньги за билеты. Но, по признанию представителей Teleclub, пока остается открытым вопрос о том, как возвращать денежные средства за приобретенные билеты на сайте группы. Хотя и здесь организаторы просят людей немного потерпеть, чтобы площадка смогла предложить варианты решения проблемы.

Ранее группа Anacondaz оказалась в списке музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. В него попали 37 артистов, которые осудили проведение специальной операции РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля. Среди артистов оказались также певицы из Екатеринбурга Лиза Монеточка и Вера Мусаелян, солистка группы «Алоэ Вера». Из-за стоп-листов 22 июля в Екатеринбурге организаторы попытались спрятать концерт запрещенной группы Anacondaz, однако сделать этого не удалось — МВД запретило выступать артистам. Фанаты группы не растерялись и устроили свою мини-вечеринку в центре города, а один из поклонников разделся догола.

Один из лидеров Anacondaz рассказал, что из-за отмены концертов страдают, в первую очередь, организаторы, а не музыканты Скриншот из соцсети одного из солистов Anacondaz Артема Хорева

Однако поклонники готовы отдать деньги за несостоявшийся концерт безвозмездно Скриншот из группы «22.07 | PAUZERN PICNIC | ЕКБ» в соцсети «ВКонтакте»

Концертная площадка выпустила памятку, как вернуть деньги за билеты Скриншот из группы «22.07 | PAUZERN PICNIC | ЕКБ» в соцсети «ВКонтакте»