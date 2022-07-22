В Екатеринбурге фанаты музыкальной группы Anacondaz устроили мини-вечеринку после того, как МВД отменило концерт, который должен был состояться 22-го июля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец.
«Фанаты Anacondaz сначала приуныли из-за того, что отменили концерт их любимой группы, но потом собрались на Плотинке и устроили мини-вечеринку. Компания людей громко пела песни любимой группы», — сказал очевидец.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге отменили концерт Anacondaz, несмотря на то, что организаторы попытались спрятать его от правоохранительных органов. «Концерт по требованию МВД отменяется. Мы можем потом оспорить это решение в прокуратуре или в каких-то еще инстанциях. А сегодня концерта не будет, и мы обязаны людей уведомить об этом. Радоваться нет повода, но и грустить мы не будем», — сказал солист группы Артем Хорев. Дозвониться до представителей УМВД РФ по Екатеринбургу к моменту публикации не удалось.
Anacondaz — российская рэп-рок-группа, образованная в Астрахани в 2009 году. Представляет собой квинтет и имеет на своем счету семь студийных альбомов и два мини-альбома.
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В Екатеринбурге фанаты музыкальной группы Anacondaz устроили мини-вечеринку после того, как МВД отменило концерт, который должен был состояться 22-го июля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец. «Фанаты Anacondaz сначала приуныли из-за того, что отменили концерт их любимой группы, но потом собрались на Плотинке и устроили мини-вечеринку. Компания людей громко пела песни любимой группы», — сказал очевидец. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге отменили концерт Anacondaz, несмотря на то, что организаторы попытались спрятать его от правоохранительных органов. «Концерт по требованию МВД отменяется. Мы можем потом оспорить это решение в прокуратуре или в каких-то еще инстанциях. А сегодня концерта не будет, и мы обязаны людей уведомить об этом. Радоваться нет повода, но и грустить мы не будем», — сказал солист группы Артем Хорев. Дозвониться до представителей УМВД РФ по Екатеринбургу к моменту публикации не удалось. Ранее группа Anacondaz оказалась в списке музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. В него попали 37 артистов, которые осудили проведение специальной операции РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля. Среди артистов оказались также певицы из Екатеринбурга Лиза Монеточка и Вера Мусаелян, солистка группы «Алоэ Вера». Anacondaz — российская рэп-рок-группа, образованная в Астрахани в 2009 году. Представляет собой квинтет и имеет на своем счету семь студийных альбомов и два мини-альбома.