25 июля 2022

Челябинец получил срок за просмотр интимного видео школьницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, суд, наручники, конвой
Мужчину отправили в колонию строгого режима Фото:

Коркинский городской суд огласил приговор в отношении 62-летнего мужчины, обвиняемого в совершении иных действий сексуального характера в отношении девочки, которой на тот момент было 11 лет. Он смотрел ее обнаженные видеотрансляции в социальной сети, рассказали URA.RU в суде.

«Установлено, что осенью 2020 года мужчина просматривал в одной из социальных сетей онлайн-трансляции, которые вела девочка 2009 года рождения. В ходе просмотра он писал ей комментарии, где просил совершать определенные действия для своего сексуального удовлетворения. При этом онлайн-видео школьница транслировала в открытом доступе, за ним следили несколько десятков человек. Так девочка, не осознавая, что делает, хотела получить подарки», — рассказал источник URA.RU в суде.

Мужчина признал вину по п. «б», ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Сообщил, что не искал конкретно этого ребенка, а просто смотрел онлайн-видео с малолетними девочками и писал иногда им комментарии. Ребенок живет в другом регионе.

Его приговорили к четырем годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Уголовное дело расследовал Следственный комитет. Туда направлен запрос, однако информацию по преступлениям в отношении детей там обычно не комментируют.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Коркинский городской суд огласил приговор в отношении 62-летнего мужчины, обвиняемого в совершении иных действий сексуального характера в отношении девочки, которой на тот момент было 11 лет. Он смотрел ее обнаженные видеотрансляции в социальной сети, рассказали URA.RU в суде. «Установлено, что осенью 2020 года мужчина просматривал в одной из социальных сетей онлайн-трансляции, которые вела девочка 2009 года рождения. В ходе просмотра он писал ей комментарии, где просил совершать определенные действия для своего сексуального удовлетворения. При этом онлайн-видео школьница транслировала в открытом доступе, за ним следили несколько десятков человек. Так девочка, не осознавая, что делает, хотела получить подарки», — рассказал источник URA.RU в суде. Мужчина признал вину по п. «б», ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Сообщил, что не искал конкретно этого ребенка, а просто смотрел онлайн-видео с малолетними девочками и писал иногда им комментарии. Ребенок живет в другом регионе. Его приговорили к четырем годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Уголовное дело расследовал Следственный комитет. Туда направлен запрос, однако информацию по преступлениям в отношении детей там обычно не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...