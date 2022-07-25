Челябинец получил срок за просмотр интимного видео школьницы

26 июля 2022 в 10:54 Размер текста - 17 +

Мужчину отправили в колонию строгого режима Фото: Илья Московец © URA.RU Коркинский городской суд огласил приговор в отношении 62-летнего мужчины, обвиняемого в совершении иных действий сексуального характера в отношении девочки, которой на тот момент было 11 лет. Он смотрел ее обнаженные видеотрансляции в социальной сети, рассказали URA.RU в суде. «Установлено, что осенью 2020 года мужчина просматривал в одной из социальных сетей онлайн-трансляции, которые вела девочка 2009 года рождения. В ходе просмотра он писал ей комментарии, где просил совершать определенные действия для своего сексуального удовлетворения. При этом онлайн-видео школьница транслировала в открытом доступе, за ним следили несколько десятков человек. Так девочка, не осознавая, что делает, хотела получить подарки», — рассказал источник URA.RU в суде. Мужчина признал вину по п. «б», ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Сообщил, что не искал конкретно этого ребенка, а просто смотрел онлайн-видео с малолетними девочками и писал иногда им комментарии. Ребенок живет в другом регионе. Его приговорили к четырем годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Уголовное дело расследовал Следственный комитет. Туда направлен запрос, однако информацию по преступлениям в отношении детей там обычно не комментируют.

Коркинский городской суд огласил приговор в отношении 62-летнего мужчины, обвиняемого в совершении иных действий сексуального характера в отношении девочки, которой на тот момент было 11 лет. Он смотрел ее обнаженные видеотрансляции в социальной сети, рассказали URA.RU в суде. «Установлено, что осенью 2020 года мужчина просматривал в одной из социальных сетей онлайн-трансляции, которые вела девочка 2009 года рождения. В ходе просмотра он писал ей комментарии, где просил совершать определенные действия для своего сексуального удовлетворения. При этом онлайн-видео школьница транслировала в открытом доступе, за ним следили несколько десятков человек. Так девочка, не осознавая, что делает, хотела получить подарки», — рассказал источник URA.RU в суде. Мужчина признал вину по п. «б», ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Сообщил, что не искал конкретно этого ребенка, а просто смотрел онлайн-видео с малолетними девочками и писал иногда им комментарии. Ребенок живет в другом регионе. Его приговорили к четырем годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Уголовное дело расследовал Следственный комитет. Туда направлен запрос, однако информацию по преступлениям в отношении детей там обычно не комментируют.