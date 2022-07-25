25 июля 2022

Иностранца пытались ввести в Челябинскую область в багажнике. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Сотрудники погрануправления ФСБ по Челябинской области задержали нелегала Фото:

В Челябинскую область из Казахстана в багажнике машины пытались незаконно ввести иностранца, которому запрещено посещать Россию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по региону, в организации преступления обвиняются трое граждан РФ.

«Двое граждан России, один из которых является родственником иностранца, вступили в преступный сговор и дополнительно привлекли еще одного россиянина, который согласился реализовать преступный замысел с использованием своего личного автомобиля. При прохождении пограничного контроля, водитель был задержан сотрудниками Пограничного управления», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что по результатам работы органов дознания в отношении иностранца возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение госграницы. Троих россиян обвиняют в организации незаконной миграции.

За первые шесть месяцев 2022 года из Челябинской области выдворили 430 незаконных мигрантов. Все они нарушили миграционное законодательство в части правил въезда в РФ, либо режима пребывания в РФ.

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В Челябинскую область из Казахстана в багажнике машины пытались незаконно ввести иностранца, которому запрещено посещать Россию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по региону, в организации преступления обвиняются трое граждан РФ. «Двое граждан России, один из которых является родственником иностранца, вступили в преступный сговор и дополнительно привлекли еще одного россиянина, который согласился реализовать преступный замысел с использованием своего личного автомобиля. При прохождении пограничного контроля, водитель был задержан сотрудниками Пограничного управления», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там добавили, что по результатам работы органов дознания в отношении иностранца возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение госграницы. Троих россиян обвиняют в организации незаконной миграции. За первые шесть месяцев 2022 года из Челябинской области выдворили 430 незаконных мигрантов. Все они нарушили миграционное законодательство в части правил въезда в РФ, либо режима пребывания в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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