Сотрудники погрануправления ФСБ по Челябинской области задержали нелегала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинскую область из Казахстана в багажнике машины пытались незаконно ввести иностранца, которому запрещено посещать Россию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по региону, в организации преступления обвиняются трое граждан РФ.

«Двое граждан России, один из которых является родственником иностранца, вступили в преступный сговор и дополнительно привлекли еще одного россиянина, который согласился реализовать преступный замысел с использованием своего личного автомобиля. При прохождении пограничного контроля, водитель был задержан сотрудниками Пограничного управления», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что по результатам работы органов дознания в отношении иностранца возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение госграницы. Троих россиян обвиняют в организации незаконной миграции.

За первые шесть месяцев 2022 года из Челябинской области выдворили 430 незаконных мигрантов. Все они нарушили миграционное законодательство в части правил въезда в РФ, либо режима пребывания в РФ.