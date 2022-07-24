Из Челябинской области выдворили 430 мигрантов

Основная часть приезжих является гражданами ближнего зарубежья Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Из Челябинской области за первое полугодие 2022 года судебные приставы выдворили за пределы страны 430 нелегальных мигрантов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП региона, основными представителями незаконной миграции были граждане государств ближнего зарубежья.

«Все они [мигранты] были признаны виновными в нарушении миграционного законодательства, в частности правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ. В качестве наказания суд постановил подвергнуть нелегалов принудительному контролируемому выдворению за пределы России и штрафу», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП.

Приставы отметили, что теперь попасть в Россию осужденные смогут только через пять лет. Сейчас в спецучреждении для задержанных иностранцев и лиц без гражданства содержится порядка пятидесяти нелегалов, ожидающих исполнения постановления суда.

В начале июля силовики провели специальную операцию «Нелегал — 2022». За сутки ее проведения было выявлено 18 преступлений в сфере миграции. По 10 из них начаты уголовные дела.