24 июля 2022

Из Челябинской области выдворили 430 мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, мигранты, нелегалы, уфмс, проверка документов, рейд
Основная часть приезжих является гражданами ближнего зарубежья Фото:

Из Челябинской области за первое полугодие 2022 года судебные приставы выдворили за пределы страны 430 нелегальных мигрантов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП региона, основными представителями незаконной миграции были граждане государств ближнего зарубежья.

«Все они [мигранты] были признаны виновными в нарушении миграционного законодательства, в частности правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ. В качестве наказания суд постановил подвергнуть нелегалов принудительному контролируемому выдворению за пределы России и штрафу», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП.

Приставы отметили, что теперь попасть в Россию осужденные смогут только через пять лет. Сейчас в спецучреждении для задержанных иностранцев и лиц без гражданства содержится порядка пятидесяти нелегалов, ожидающих исполнения постановления суда.

В начале июля силовики провели специальную операцию «Нелегал — 2022». За сутки ее проведения было выявлено 18 преступлений в сфере миграции. По 10 из них начаты уголовные дела.

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Из Челябинской области за первое полугодие 2022 года судебные приставы выдворили за пределы страны 430 нелегальных мигрантов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП региона, основными представителями незаконной миграции были граждане государств ближнего зарубежья. «Все они [мигранты] были признаны виновными в нарушении миграционного законодательства, в частности правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ. В качестве наказания суд постановил подвергнуть нелегалов принудительному контролируемому выдворению за пределы России и штрафу», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП. Приставы отметили, что теперь попасть в Россию осужденные смогут только через пять лет. Сейчас в спецучреждении для задержанных иностранцев и лиц без гражданства содержится порядка пятидесяти нелегалов, ожидающих исполнения постановления суда. В начале июля силовики провели специальную операцию «Нелегал — 2022». За сутки ее проведения было выявлено 18 преступлений в сфере миграции. По 10 из них начаты уголовные дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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