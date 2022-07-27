У уборщицы из Златоуста испанцы забрали ребенка и сделали бомжом

В теплой Испании жительницу Златоуста власти оставили без сына Фото: Иван Некрасов © URA.RU

Жительница Златоуста (Челябинская область) вместе с супругом из Донецка осталась без новорожденного сына в Испании. Для возврата ребенка МИД России предложил семье подать в суд на ювенальные органы за рубежом.

«В сентябре 2020 года ювенальные органы Испании украли нашего новорожденного сына. Виза закончилась, а на высланные родней деньги мы не смогли вернуться в Россию из-за пандемии. Пришлось бомжевать в Мадриде», — рассказала сайту МК.ru Татьяна Сафонова, получившая в Европе сертификат уборщицы.

Первый сын, рожденный в браке с мужем-испанцем, предпочел остаться с отцом. Второй ребенок появился на свет со вторым партнером Татьяны. Владимир Деменковец, бывший житель Донецка, находился в стране на нелегальном положении.

Познакомившись, пара сначала работала на ферме у российского гражданина в регионе Мурсия, а когда тот умер от коронавируса, осталась без крова и денег. Это стало поводом для испанских ювенальных органов изъять ребенка и начать процесс усыновления.

Вернувшись в Россию, чета обосновалась в селе Вышгород Рязанской области. На запрос в Министерство иностранных дел РФ супруги получили неутешительный ответ. Дипломаты сообщили, что вопросы восстановления нарушенных родительских прав должны быть урегулированы испанской стороной и посоветовали обратиться в европейский суд, наняв адвоката. Доярка и скотник животноводческой фермы позволить этого себе не могут.