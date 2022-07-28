28 июля 2022
27 июля 2022

Власти Сургута показали новые заборы, которые не нужно красить. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация в Екатеринбурге в связи с пандемией коронавируса, уборочная техника, чистка дорожных отбойников, ограждения, благоустройство, ограждение вдоль дороги, коронавирус
Заборы будут выполнены из оцинкованного металла Фото:

Власти Сургута установят в городе около шести километров оцинкованных дорожных ограждений. Чиновники обещают, что конструкции выдержат суровые морозы, а также их не нужно красить. Об этом сообщили на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«Ограждения появятся на улице Аэрофлотская, проспектах Ленина и Набережном. Сейчас выполняется демонтаж старых конструкций. К установке новых приступят 31 июля. Главное преимущество новых ограждений — это долговечность и морозостойкость. Они не нуждаются в ежегодной покраске и особом уходе, а также их легко монтировать в случае повреждения», — говорится в публикации.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска придумали, чем заменить заборы из переработанного мусора. Чиновники также рассматривают вариант установки в городе оцинкованных дорожных ограждений.

Власти Сургута планируют установить в городе шесть километров таких заборов
Фото:
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Власти Сургута установят в городе около шести километров оцинкованных дорожных ограждений. Чиновники обещают, что конструкции выдержат суровые морозы, а также их не нужно красить. Об этом сообщили на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». «Ограждения появятся на улице Аэрофлотская, проспектах Ленина и Набережном. Сейчас выполняется демонтаж старых конструкций. К установке новых приступят 31 июля. Главное преимущество новых ограждений — это долговечность и морозостойкость. Они не нуждаются в ежегодной покраске и особом уходе, а также их легко монтировать в случае повреждения», — говорится в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска придумали, чем заменить заборы из переработанного мусора. Чиновники также рассматривают вариант установки в городе оцинкованных дорожных ограждений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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