Власти Сургута установят в городе около шести километров оцинкованных дорожных ограждений. Чиновники обещают, что конструкции выдержат суровые морозы, а также их не нужно красить. Об этом сообщили на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».
«Ограждения появятся на улице Аэрофлотская, проспектах Ленина и Набережном. Сейчас выполняется демонтаж старых конструкций. К установке новых приступят 31 июля. Главное преимущество новых ограждений — это долговечность и морозостойкость. Они не нуждаются в ежегодной покраске и особом уходе, а также их легко монтировать в случае повреждения», — говорится в публикации.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска придумали, чем заменить заборы из переработанного мусора. Чиновники также рассматривают вариант установки в городе оцинкованных дорожных ограждений.
Власти Сургута планируют установить в городе шесть километров таких заборов
Фото: администрация Сургута
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Власти Сургута установят в городе около шести километров оцинкованных дорожных ограждений. Чиновники обещают, что конструкции выдержат суровые морозы, а также их не нужно красить. Об этом сообщили на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». «Ограждения появятся на улице Аэрофлотская, проспектах Ленина и Набережном. Сейчас выполняется демонтаж старых конструкций. К установке новых приступят 31 июля. Главное преимущество новых ограждений — это долговечность и морозостойкость. Они не нуждаются в ежегодной покраске и особом уходе, а также их легко монтировать в случае повреждения», — говорится в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска придумали, чем заменить заборы из переработанного мусора. Чиновники также рассматривают вариант установки в городе оцинкованных дорожных ограждений.