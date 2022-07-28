Власти Сургута показали новые заборы, которые не нужно красить. Фото

29 июля 2022 в 11:12 Размер текста - 17 +

Заборы будут выполнены из оцинкованного металла Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Власти Сургута установят в городе около шести километров оцинкованных дорожных ограждений. Чиновники обещают, что конструкции выдержат суровые морозы, а также их не нужно красить. Об этом сообщили на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». «Ограждения появятся на улице Аэрофлотская, проспектах Ленина и Набережном. Сейчас выполняется демонтаж старых конструкций. К установке новых приступят 31 июля. Главное преимущество новых ограждений — это долговечность и морозостойкость. Они не нуждаются в ежегодной покраске и особом уходе, а также их легко монтировать в случае повреждения», — говорится в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска придумали, чем заменить заборы из переработанного мусора. Чиновники также рассматривают вариант установки в городе оцинкованных дорожных ограждений. Власти Сургута планируют установить в городе шесть километров таких заборов Фото: администрация Сургута

Власти Сургута установят в городе около шести километров оцинкованных дорожных ограждений. Чиновники обещают, что конструкции выдержат суровые морозы, а также их не нужно красить. Об этом сообщили на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». «Ограждения появятся на улице Аэрофлотская, проспектах Ленина и Набережном. Сейчас выполняется демонтаж старых конструкций. К установке новых приступят 31 июля. Главное преимущество новых ограждений — это долговечность и морозостойкость. Они не нуждаются в ежегодной покраске и особом уходе, а также их легко монтировать в случае повреждения», — говорится в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска придумали, чем заменить заборы из переработанного мусора. Чиновники также рассматривают вариант установки в городе оцинкованных дорожных ограждений.