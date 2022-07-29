В воздушной гавани Челябинска традиционно встретили первый рейс из другого города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинском аэропорту имени Курчатова первый рейс из Новокузнецка встретили по традиции большой водяной аркой. Видео довольно редкого события появилось на официальной странице воздушной гавани в соцсетях.

«Первый рейс из Новокузнецка по традиции встретили водяной аркой. Напомним, с сегодняшнего дня рейсы в старейший город Кемеровской области будет выполнять авиакомпания Nordwind по понедельникам и субботам», — указано в сообщении telegram-канала «Аэропорт Курчатов».

Традиция встречать первый самолет нового рейса водяной аркой является международной. Она появилась в военно-морском флоте, где все водные суда, впервые прибывшие в гавань, встречали залпом орудий. Позже почести судам стали отдавать водным салютом, а затем традицию подхватили и в аэропортах.