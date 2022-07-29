29 июля 2022

В аэропорту Челябинска сделали арку из воды. Видео

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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, торжественный прием, самолет, водная арка, авиаперевозки
В воздушной гавани Челябинска традиционно встретили первый рейс из другого города Фото:

В Челябинском аэропорту имени Курчатова первый рейс из Новокузнецка встретили по традиции большой водяной аркой. Видео довольно редкого события появилось на официальной странице воздушной гавани в соцсетях.

«Первый рейс из Новокузнецка по традиции встретили водяной аркой. Напомним, с сегодняшнего дня рейсы в старейший город Кемеровской области будет выполнять авиакомпания Nordwind по понедельникам и субботам», — указано в сообщении telegram-канала «Аэропорт Курчатов».

Традиция встречать первый самолет нового рейса водяной аркой является международной. Она появилась в военно-морском флоте, где все водные суда, впервые прибывшие в гавань, встречали залпом орудий. Позже почести судам стали отдавать водным салютом, а затем традицию подхватили и в аэропортах.

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В Челябинском аэропорту имени Курчатова первый рейс из Новокузнецка встретили по традиции большой водяной аркой. Видео довольно редкого события появилось на официальной странице воздушной гавани в соцсетях. «Первый рейс из Новокузнецка по традиции встретили водяной аркой. Напомним, с сегодняшнего дня рейсы в старейший город Кемеровской области будет выполнять авиакомпания Nordwind по понедельникам и субботам», — указано в сообщении telegram-канала «Аэропорт Курчатов». Традиция встречать первый самолет нового рейса водяной аркой является международной. Она появилась в военно-морском флоте, где все водные суда, впервые прибывшие в гавань, встречали залпом орудий. Позже почести судам стали отдавать водным салютом, а затем традицию подхватили и в аэропортах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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