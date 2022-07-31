СБУ отправила блогера в фильтрационный лагерь из-за русской речи

Дмитрия Городецкого передали в руки СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) отправила в фильтрационный лагерь блогера Дмитрия Городецкого из-за его возмущения запретом на русский язык. Об этом сообщает издание «Страна».
«Блогер из Харькова Дмитрий Городецкий задержан во Львове и передан в руки СБУ, где находится в фильтрационном лагере. Конфликт возник на языковой почве. Городецкого — харьковчанина, переехавшего во Львов — возмутило агрессивное неприятие русского языка в городе. В итоге, блогера „вычислили“ и предали СБУ». — сообщает «Страна».
Ранее на Украине официально запретили русский язык. В стране также создали специальный совет по «дерусификации» Украины.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»Подписаться