СБУ отправила блогера в фильтрационный лагерь из-за русской речи

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Дмитрия Городецкого передали в руки СБУ Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) отправила в фильтрационный лагерь блогера Дмитрия Городецкого из-за его возмущения запретом на русский язык. Об этом сообщает издание «Страна».

«Блогер из Харькова Дмитрий Городецкий задержан во Львове и передан в руки СБУ, где находится в фильтрационном лагере. Конфликт возник на языковой почве. Городецкого — харьковчанина, переехавшего во Львов — возмутило агрессивное неприятие русского языка в городе. В итоге, блогера „вычислили“ и предали СБУ». — сообщает «Страна».

Ранее на Украине официально запретили русский язык. В стране также создали специальный совет по «дерусификации» Украины.

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Служба безопасности Украины (СБУ) отправила в фильтрационный лагерь блогера Дмитрия Городецкого из-за его возмущения запретом на русский язык. Об этом сообщает издание «Страна». «Блогер из Харькова Дмитрий Городецкий задержан во Львове и передан в руки СБУ, где находится в фильтрационном лагере. Конфликт возник на языковой почве. Городецкого — харьковчанина, переехавшего во Львов — возмутило агрессивное неприятие русского языка в городе. В итоге, блогера „вычислили“ и предали СБУ». — сообщает «Страна». Ранее на Украине официально запретили русский язык. В стране также создали специальный совет по «дерусификации» Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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