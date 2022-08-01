Турчак вручил госнаграды участникам спецоперации на Украине

01 августа 2022 в 21:32 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак поздравил военнослужащих с наступающим днем ВДВ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и заместитель командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Алексей Наумец вручили государственные награды участникам специальной операции на Украине. Вручение произошло в преддверии дня ВДВ, который отмечается 2 августа. «Этот подвиг сложно переоценить. Вы защищаете землю Донбасса, возвращаете русский мир. Вы продолжаете то, что делали наши деды в годы Великой Отечественной войны. Низкий вам поклон за это. Хотел бы пожелать вам скорейшего выздоровления. И, пользуясь случаем, поздравить с наступающим днем Воздушно-десантных войск», — передает сайт ЕР слова Турчака. Алексей Наумец в свою очередь ответил, что десантники являются одной семьей. «Спасибо за вашу стойкость, храбрость, мужество. Все, кто захочет продолжить дальше службу, независимо от тяжести ранения — будет продолжать служить в воздушно-десантных войсках. Вы не останетесь один на один со своими проблемами — мы одна семья», — сказал Наумец. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно проводили карательные операции против граждан ДНР и ЛНР. Путин заявил, что растущие угрозы мирным жителям не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и заместитель командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Алексей Наумец вручили государственные награды участникам специальной операции на Украине. Вручение произошло в преддверии дня ВДВ, который отмечается 2 августа. «Этот подвиг сложно переоценить. Вы защищаете землю Донбасса, возвращаете русский мир. Вы продолжаете то, что делали наши деды в годы Великой Отечественной войны. Низкий вам поклон за это. Хотел бы пожелать вам скорейшего выздоровления. И, пользуясь случаем, поздравить с наступающим днем Воздушно-десантных войск», — передает сайт ЕР слова Турчака. Алексей Наумец в свою очередь ответил, что десантники являются одной семьей. «Спасибо за вашу стойкость, храбрость, мужество. Все, кто захочет продолжить дальше службу, независимо от тяжести ранения — будет продолжать служить в воздушно-десантных войсках. Вы не останетесь один на один со своими проблемами — мы одна семья», — сказал Наумец. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно проводили карательные операции против граждан ДНР и ЛНР. Путин заявил, что растущие угрозы мирным жителям не оставили шансов решить конфликт мирным путем.