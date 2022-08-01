В Перми назвали территории, где клещи кусают в 3 раза чаще

На прошлой неделе от укусов клещей пострадало почти 400 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В территории риска по присасыванию клещей вошло несколько районов Пермского края, однако самые высокие цифры в Карагае и Очере. Показатель там практически втрое превышает краевой. Цифры предоставил Роспотребнадзор по Пермскому краю.

«Территории риска по присасыванию клещей, где показатель выше краевого — 941,3 на 100 тыс. населения: Карагайский муниципальный округ (2630,5 на 100 тыс. населения), Очерский городской округ (2253,8), Сивинский муниципальный округ (1824,7), Верещагинский городской округ (1777,2), Березовский муниципальный округ (1647,4),Частинский муниципальный округ (1550,4), Суксунский городской округ (144,3), Нытвенский городской округ (1211,3), Коми-Пермяцкий автономный округ (1148,8)», — поделилось статистикой краевое ведомство.

Также в региональном Роспотребнадзоре рассказали, что по результатам лабораторных исследований почти половина инфицирована иксодовым клещевым боррелиозом и только 1,7% — клещевым вирусным энцефалитом. В подавляющем большинстве случаев клещи присасывались в лесу, меньше — на дачах и в лесопарковых зонах. По данным ведомства, за прошлую неделю за медицинской помощью обратились 377 человек, в том числе 41 ребенок. Это средние показатели для конца июля.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяков напугал гигантский клещ, которого они обнаружили, придя с прогулки. Клеща поймала собака и владельцы выложили фото в социальную сеть «ВКонтакте».