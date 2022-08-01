Парад десантников прошел на Площади Революции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 2 августа с 10:30 до 10:45 утра перекрыли проспект Ленина и часть Площади Революции для прохождения колонны десантников. С 92-й годовщиной воздушно-десантных войск челябинских бойцов поздравил председатель Союза десантников Челябинской области, генерал-майор ВДВ в отставке Анатолий Качанов, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Сначала по городу проехала колонна автомобилей с флагами ВДВ. Она свернула с проспекта Ленина на улицу Цвиллинга к Вечному огню. А после в торжественной обстановке на Площади Революции Качанов принял парад челябинского отделения Российского Союза десантников. Он также вспомнил славную историю войск «дяди Васи», отметил значимый вклад бойцов в победу в Великой Отечественной войне.

Затем десантники прошли к Вечному огню и возложили цветы. Таким образом они почтили память всех своих павших в боях товарищей, и тех, кто стоял у истоков зарождения десантуры.

Губернатор области Алексей Текслер также поздравил десантников с праздником. Он отметил, что южноуральцы достойно несут службу в рядах ВДВ, с честью отстаивают государственные интересы в сложной геополитической ситуации, вносят свой вклад в укрепление обороноспособности России. «Крылатая пехота», по словам Текслера, как и прежде, на высочайшем уровне отвечает на новые вызовы и угрозы безопасности, выполняет учебные и боевые задачи.

Несколько лет празднование Дня ВДВ отменялось из-за коронавируса. В этом году эпидемиологическая ситуация в регионе позволила провести мероприятие. О приостановке движения в центре города из-за празднования Дня ВДВ администрация предупредила заранее. Водителей попросили планировать маршруты с учетом перекрытия движения.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU