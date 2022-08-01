Свердловские приставы попросили помочь им с поиском трехлетнего ребенка Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Свердловские приставы попросили помочь им с розыском ребенка. Речь идет о трехлетней Софии Гальяновой. По имеющейся информации, девочку скрывает ее отец, который также находится в розыске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ФССП России. Согласно решению суда, девочка должна жить с матерью.

«Главное управление ФССП России по Свердловской области обращается к общественности с просьбой оказать содействие в розыске ребенка и его отца. По имеющейся информации, несовершеннолетнего ребенка, возможно, скрывает его отец. Отец ребенка скрывает свое местонахождение и также находится в исполнительном розыске», — сказано в сообщении.

Приставы разыскивают:

Гальянову Софию Ренатовну, 16 марта 2019 года рождения;

Гальянова Рената Разифовича, 10 января 1981 года рождения.

Если вы видели девочку или ее отца и знаете, где они могут быть, сообщите в отделение судебных приставов по розыску детей ГУ ФССП России по Свердловской области: +7 977 189-64-56. Ведомство гарантирует анонимность источника.

Ранее агентство писало, что свердловские приставы попросили помочь им с розыском детей. Речь идет о тех девочках и мальчиках, чьи родители не смогли договориться о том, где и с кем будут проживать дети после развода взрослых.

URA.RU сообщало, что жительница Екатеринбурга Ирина Федотова пытается вернуть 4-летнего сына и 5-летнюю дочь, которых бывший муж не привез домой после майских праздников. Экс-супруг заявил Ирине, что увез детей на юг. После развода супруги проживают в разных городах: отец детей — в Краснодаре, а мать — в Екатеринбурге. Позже женщина обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой.

Приставы разыскивают: Гальянову Софию Ренатовну, 16 марта 2019 года рождения (на фото справа), и ее отца Гальянова Рената Разифовича, 10.01.1981 года рождения (на фото слева) Фото: ФССП России по Свердловской области.