В Свердловскую область привезли партию зараженных фруктов

03 августа 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

Ввоз узбекистанских нектаринов в Свердловскую область запрещен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловскую область завезли партию нектаринов из Узбекистана, зараженную насекомыми. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, специалисты обнаружили в плодах живых гусениц восточной плодожорки. «Фрукты приехали в Свердловскую область из Узбекистана двумя партиями: 23 тонны и 0,15 тонны, однако при фитосанитарном контроле на границе в них обнаружили живых гусениц восточной плодожорки. Восточная плодожорка в странах ее распространения является наиболее опасным и экономически значимым вредителем плодовых культур», — рассказали в ведомстве. Из-за такой находки ввоз узбекистанских нектаринов в Свердловскую область запрещен. Ранее в Свердловскую область поступила почти тонна сливочного масла, безопасность которого не подтверждена специальными документами. Россельхознадзор установил, что продукции были указаны недостоверные сведения о сроке годности. Также завезли несколько тонн опасного молока и масла. На продукцию не было подтверждающих безопасность документов.

В Свердловскую область завезли партию нектаринов из Узбекистана, зараженную насекомыми. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, специалисты обнаружили в плодах живых гусениц восточной плодожорки. «Фрукты приехали в Свердловскую область из Узбекистана двумя партиями: 23 тонны и 0,15 тонны, однако при фитосанитарном контроле на границе в них обнаружили живых гусениц восточной плодожорки. Восточная плодожорка в странах ее распространения является наиболее опасным и экономически значимым вредителем плодовых культур», — рассказали в ведомстве. Из-за такой находки ввоз узбекистанских нектаринов в Свердловскую область запрещен. Ранее в Свердловскую область поступила почти тонна сливочного масла, безопасность которого не подтверждена специальными документами. Россельхознадзор установил, что продукции были указаны недостоверные сведения о сроке годности. Также завезли несколько тонн опасного молока и масла. На продукцию не было подтверждающих безопасность документов.