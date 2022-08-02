02 августа 2022

В Свердловскую область привезли партию зараженных фруктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ввоз узбекистанских нектаринов в Свердловскую область запрещен Фото:

В Свердловскую область завезли партию нектаринов из Узбекистана, зараженную насекомыми. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, специалисты обнаружили в плодах живых гусениц восточной плодожорки.

«Фрукты приехали в Свердловскую область из Узбекистана двумя партиями: 23 тонны и 0,15 тонны, однако при фитосанитарном контроле на границе в них обнаружили живых гусениц восточной плодожорки. Восточная плодожорка в странах ее распространения является наиболее опасным и экономически значимым вредителем плодовых культур», — рассказали в ведомстве. Из-за такой находки ввоз узбекистанских нектаринов в Свердловскую область запрещен.

Ранее в Свердловскую область поступила почти тонна сливочного масла, безопасность которого не подтверждена специальными документами. Россельхознадзор установил, что продукции были указаны недостоверные сведения о сроке годности. Также завезли несколько тонн опасного молока и масла. На продукцию не было подтверждающих безопасность документов.

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В Свердловскую область завезли партию нектаринов из Узбекистана, зараженную насекомыми. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, специалисты обнаружили в плодах живых гусениц восточной плодожорки. «Фрукты приехали в Свердловскую область из Узбекистана двумя партиями: 23 тонны и 0,15 тонны, однако при фитосанитарном контроле на границе в них обнаружили живых гусениц восточной плодожорки. Восточная плодожорка в странах ее распространения является наиболее опасным и экономически значимым вредителем плодовых культур», — рассказали в ведомстве. Из-за такой находки ввоз узбекистанских нектаринов в Свердловскую область запрещен. Ранее в Свердловскую область поступила почти тонна сливочного масла, безопасность которого не подтверждена специальными документами. Россельхознадзор установил, что продукции были указаны недостоверные сведения о сроке годности. Также завезли несколько тонн опасного молока и масла. На продукцию не было подтверждающих безопасность документов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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