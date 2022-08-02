Челябинский депутат в розыске остался кандидатом в главы Удмуртии

03 августа 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

Вадим Белоусов, находящийся в розыске, остался кандидатом на пост главы Удмуртии Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат Госдумы из Челябинской области Вадим Белоусов, осужденный на 10 лет за взятку, пока остается кандидатом на пост главы Удмуртии. Об этом сообщили представители партии «Справедливая Россия — За правду», от которой Белоусов выдвигался на данный пост. «Осужденный за взятки депутат Белоусов, скорее всего, останется кандидатом СР на пост главы Удмуртии», — заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы от фракции Александр Бабаков. Московский горсуд 3 августа приговорил Белоусова к 10 годам лишения свободы, и штрафу в 500 млн рублей. Суд счел аргументы следствия достаточными при вынесении приговора, однако Белоусов не явился на суд, и был объявлен в розыск. По версии следствия с мая 2010 года по январь 2014 года Белоусов в составе организованной преступной группы получили крупную взятку от строительной компании за предоставление покровительства при заключении госконтрактов. Сумма взятки превысила 3 млрд рублей. Несмотря на обвинения, эссеры выдвинули Белоусова, как кандидата от партии на пост главы Удмуртии. На конференции регионального отделения партии его кандидатура была выбрана единогласно.

Депутат Госдумы из Челябинской области Вадим Белоусов, осужденный на 10 лет за взятку, пока остается кандидатом на пост главы Удмуртии. Об этом сообщили представители партии «Справедливая Россия — За правду», от которой Белоусов выдвигался на данный пост. «Осужденный за взятки депутат Белоусов, скорее всего, останется кандидатом СР на пост главы Удмуртии», — заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы от фракции Александр Бабаков. Московский горсуд 3 августа приговорил Белоусова к 10 годам лишения свободы, и штрафу в 500 млн рублей. Суд счел аргументы следствия достаточными при вынесении приговора, однако Белоусов не явился на суд, и был объявлен в розыск. По версии следствия с мая 2010 года по январь 2014 года Белоусов в составе организованной преступной группы получили крупную взятку от строительной компании за предоставление покровительства при заключении госконтрактов. Сумма взятки превысила 3 млрд рублей. Несмотря на обвинения, эссеры выдвинули Белоусова, как кандидата от партии на пост главы Удмуртии. На конференции регионального отделения партии его кандидатура была выбрана единогласно.