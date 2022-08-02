Жители Нижневартовска обвинили службу 112 в бездействии

03 августа 2022 в 20:58 Размер текста - 17 +

Жители Нижневартовска пожаловались на диспетчеров службы 112 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Нижневартовска раскритиковали сотрудников чрезвычайной службы 112, которые, по их мнению, игнорируют обращения местных жителей. Пост негодования размещен в социальных сетях. «С 12 этажа одного из домов маленький ребенок начал выбрасывать в окно какие-то вещи, я сначала подумала что-то случилось. Позвонила в службу 112, объяснила ситуацию, на что услышала в ответ: „Ну поднимитесь сами и узнайте что там“. Я объясняю, что нахожусь с ребенком и не могу подняться туда. Далее мне девушка на другом конце ответила: „Ну, а я что могу сделать, это не входит в мои обязанности“, и скинула трубку», — написала анонимная жительница в группе «ЧП в Нижневартовске» соцсети «ВКонтакте». В комментариях к публикации часть жителей поддержали возмущение автора, а также поделились аналогичными историями. Так, Анна Гараева рассказала, что однажды нашла потерявшегося ребенка, который упал в фонтан. «Из адреса помнит только то, что дом серый. Звоним в дежурку 102 — трубку не берут. В скорую нас футболят 112, звоним 112 — опять футбол в дежурку», — написала Гараева. Местная жительница Анастасия Федотова также рассказала, что пыталась сообщить в службу о горящей проводке, однако в ответ услышали предложение потушить пожар самостоятельно. «Диспетчеру сказали: ну пусть горит и повесили трубку. Потом она сама перезванивала, уточняла адрес. Для себя сделала вывод — спрашивать ФИО, а потом уже сообщать о чем-либо», — написала Федотова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Нижневартовска раскритиковали сотрудников чрезвычайной службы 112, которые, по их мнению, игнорируют обращения местных жителей. Пост негодования размещен в социальных сетях. «С 12 этажа одного из домов маленький ребенок начал выбрасывать в окно какие-то вещи, я сначала подумала что-то случилось. Позвонила в службу 112, объяснила ситуацию, на что услышала в ответ: „Ну поднимитесь сами и узнайте что там“. Я объясняю, что нахожусь с ребенком и не могу подняться туда. Далее мне девушка на другом конце ответила: „Ну, а я что могу сделать, это не входит в мои обязанности“, и скинула трубку», — написала анонимная жительница в группе «ЧП в Нижневартовске» соцсети «ВКонтакте». В комментариях к публикации часть жителей поддержали возмущение автора, а также поделились аналогичными историями. Так, Анна Гараева рассказала, что однажды нашла потерявшегося ребенка, который упал в фонтан. «Из адреса помнит только то, что дом серый. Звоним в дежурку 102 — трубку не берут. В скорую нас футболят 112, звоним 112 — опять футбол в дежурку», — написала Гараева. Местная жительница Анастасия Федотова также рассказала, что пыталась сообщить в службу о горящей проводке, однако в ответ услышали предложение потушить пожар самостоятельно. «Диспетчеру сказали: ну пусть горит и повесили трубку. Потом она сама перезванивала, уточняла адрес. Для себя сделала вывод — спрашивать ФИО, а потом уже сообщать о чем-либо», — написала Федотова.