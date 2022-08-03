В Екатеринбурге диабетики остались без инсулина из-за сбоя

В поликлинике №1 на улице Бебеля, 160 сбой программы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге диабетики остались без инсулина. По информации источника URA.RU, пациенты Центральной городской клинической больницы №3 (Поликлиника № 1) из-за технического сбоя не смогли получить жизненно важный препарат.

«Сегодня приехали в поликлинику на Бебеля, 160 за рецептом на инсулин. В поликлинике заявили, что третий день не работают компьютеры. Когда устранят проблему — непонятно. А ведь препарат на исходе», — поделился собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к главврачу медучреждения Антону Старкову. На звонок корреспондента никто не ответил. Запрос был направлен в пресс-службу Центральной городской клинической больницы №3. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее агентство писало, что Центральная городская больница №2 в Екатеринбурге подверглась хакерской атаке. Из-за действий злоумышленников пострадал отдел бухгалтерии, спустя время работа учреждения была восстановлена. В ходе атаки оказался фактически парализован отдел бухгалтерии ЦГБ.