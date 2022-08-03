03 августа 2022

В Екатеринбурге диабетики остались без инсулина из-за сбоя

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Евгения Куйвашева в Новоуральск: завод Медсинтез и детский сад №15., лекарство, инсулин
В поликлинике №1 на улице Бебеля, 160 сбой программы Фото:

В Екатеринбурге диабетики остались без инсулина. По информации источника URA.RU, пациенты Центральной городской клинической больницы №3 (Поликлиника № 1) из-за технического сбоя не смогли получить жизненно важный препарат.

«Сегодня приехали в поликлинику на Бебеля, 160 за рецептом на инсулин. В поликлинике заявили, что третий день не работают компьютеры. Когда устранят проблему — непонятно. А ведь препарат на исходе», — поделился собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к главврачу медучреждения Антону Старкову. На звонок корреспондента никто не ответил. Запрос был направлен в пресс-службу Центральной городской клинической больницы №3. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее агентство писало, что Центральная городская больница №2 в Екатеринбурге подверглась хакерской атаке. Из-за действий злоумышленников пострадал отдел бухгалтерии, спустя время работа учреждения была восстановлена. В ходе атаки оказался фактически парализован отдел бухгалтерии ЦГБ.

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В Екатеринбурге диабетики остались без инсулина. По информации источника URA.RU, пациенты Центральной городской клинической больницы №3 (Поликлиника № 1) из-за технического сбоя не смогли получить жизненно важный препарат. «Сегодня приехали в поликлинику на Бебеля, 160 за рецептом на инсулин. В поликлинике заявили, что третий день не работают компьютеры. Когда устранят проблему — непонятно. А ведь препарат на исходе», — поделился собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к главврачу медучреждения Антону Старкову. На звонок корреспондента никто не ответил. Запрос был направлен в пресс-службу Центральной городской клинической больницы №3. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что Центральная городская больница №2 в Екатеринбурге подверглась хакерской атаке. Из-за действий злоумышленников пострадал отдел бухгалтерии, спустя время работа учреждения была восстановлена. В ходе атаки оказался фактически парализован отдел бухгалтерии ЦГБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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