CNN: Байдена подкосили низкие рейтинги

04 августа 2022 в 20:58 Размер текста - 17 +

Президентство негативно влияет на здоровье Байдена Фото: Официальный сайт президента Украины Низкие рейтинги, критика, разлука с супругой и другие факторы влияют на эмоциональное и физическое здоровье президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал CNN. Супруга президента США Джо Байдена дала интервью, где рассказала о своем душевном состоянии и мужа. Также телеканал со слов приближенных источников к Байденам утверждает, что президентская кампания — это тяжелая работа, к которой стремятся не все в их семье. «Результаты его [Джо Байдена] опросов мрачны, демократы беспокоятся о промежуточных выборах, критики нападают на его преклонный возраст, а затем, вдобавок ко всему, он заразился Covid-19, отдалив его от человека, который приносит ему наибольшее утешение», — говорит CNN. Также телеканал говорит о том, что ужасающие рейтинги одобрения Байдена вызывают вопросы о том, будет ли он в принципе баллотироваться на следующий срок. 75% избирателей-демократов и сторонников демократов хотят выдвинуть кандидатуру кого-то другого. Также, по словам CNN, со ссылкой на источники приближенные к президенту, первая леди США обеспокоена последствиями пандемии и ситуации на Украине для ее мужа. Кроме того, она переживает из-за поведения своего супруга. Недавно Джилл Байден также отказалась от поездки в Африку, так как ее мужу было плохо. Она подытоживает, что «лето было непростым». Ранее URA.RU писало о том, что политика президента США Джо Байдена напоминает политику «алкоголика». Также в США предрекли конец президентству Байдена. Пятый канал сообщал о том, кому была выгодна затяжная болезнь Байдена. Ранее в Национальной службе новостей писали о том, что рейтинг Байдена достиг минимальных 38%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Низкие рейтинги, критика, разлука с супругой и другие факторы влияют на эмоциональное и физическое здоровье президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал CNN. Супруга президента США Джо Байдена дала интервью, где рассказала о своем душевном состоянии и мужа. Также телеканал со слов приближенных источников к Байденам утверждает, что президентская кампания — это тяжелая работа, к которой стремятся не все в их семье. «Результаты его [Джо Байдена] опросов мрачны, демократы беспокоятся о промежуточных выборах, критики нападают на его преклонный возраст, а затем, вдобавок ко всему, он заразился Covid-19, отдалив его от человека, который приносит ему наибольшее утешение», — говорит CNN. Также телеканал говорит о том, что ужасающие рейтинги одобрения Байдена вызывают вопросы о том, будет ли он в принципе баллотироваться на следующий срок. 75% избирателей-демократов и сторонников демократов хотят выдвинуть кандидатуру кого-то другого. Также, по словам CNN, со ссылкой на источники приближенные к президенту, первая леди США обеспокоена последствиями пандемии и ситуации на Украине для ее мужа. Кроме того, она переживает из-за поведения своего супруга. Недавно Джилл Байден также отказалась от поездки в Африку, так как ее мужу было плохо. Она подытоживает, что «лето было непростым». Ранее URA.RU писало о том, что политика президента США Джо Байдена напоминает политику «алкоголика». Также в США предрекли конец президентству Байдена. Пятый канал сообщал о том, кому была выгодна затяжная болезнь Байдена. Ранее в Национальной службе новостей писали о том, что рейтинг Байдена достиг минимальных 38%.