В США назвали политику Байдена алкоголизмом

Байден не может насытиться вмешательством США в дела мира, пишет The American Conservative Фото: Официальный сайт президента Украины

Политика президента США Джо Байдена напоминает политику «алкоголика». Об этом пишет американский журнал The American Conservative.

«Президент Джо Байден — внешнеполитический эквивалент алкоголика. Он не может насытиться вмешательством США в дела мира. Хотя он вывел американские войска из бесконечной афганской заварухи, он втянул США в опасную опосредованную войну против России, объявил, что готов воевать с Китаем из-за Тайваня, и пригрозил Ирану нападением», — пишет The American Conservative.

Ранее ведущий телеканала Fox News Карл Роув заявил, что демократическая партия не хочет выдвигать кандидатуру Байдена на следующие президентские выборы. Рейтинг американского лидера также опустился до исторического минимума, передает «Национальная служба новостей». Согласно последним опросам, Байдену доверяют лишь 38% американцев.