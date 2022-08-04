Многодетная челябинка пошла на обман, чтобы заработать в декрете

05 августа 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Женщина придумала историю о том, что поможет вернуть права Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мать троих детей из Челябинска будут судить за обман более 20 человек, которым она обещала помощь в получении водительских прав. Женщина придумала себе такую историю, чтобы заработать денег, пока сидит дома, присматривая за своими маленькими детьми. Об уголовном деле URA.RU рассказали в прокуратуре Челябинской области. «Обвиняемая с ноября 2020 по апрель 2022 года с целью улучшения своего материального положения распространяла через знакомых информацию о возможности оказания помощи в получении водительского удостоверения лицам, лишенным прав, фактически не имея полномочий по оказанию таких услуг. Потерпевшие передавали 24-летней обвиняемой деньги в размере от 10 до 35 тысяч рублей, всего таким образом она похитила 730 тысяч рублей у более 20 человек», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. У женщины трое маленьких детей. Она признала вину, рассказала, что не имеет возможности выйти на работу, так как присматривает за своими детьми. Знакомых в ГИБДД у нее нет, историю с возможностью вернуть права она придумала, общалась с «клиентами» сама по телефону, иногда встречалась лично. Женщине предъявлено обвинение в 26 преступлениях по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска. Из 730 тысяч рублей она возместила 80 тысяч.

Мать троих детей из Челябинска будут судить за обман более 20 человек, которым она обещала помощь в получении водительских прав. Женщина придумала себе такую историю, чтобы заработать денег, пока сидит дома, присматривая за своими маленькими детьми. Об уголовном деле URA.RU рассказали в прокуратуре Челябинской области. «Обвиняемая с ноября 2020 по апрель 2022 года с целью улучшения своего материального положения распространяла через знакомых информацию о возможности оказания помощи в получении водительского удостоверения лицам, лишенным прав, фактически не имея полномочий по оказанию таких услуг. Потерпевшие передавали 24-летней обвиняемой деньги в размере от 10 до 35 тысяч рублей, всего таким образом она похитила 730 тысяч рублей у более 20 человек», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. У женщины трое маленьких детей. Она признала вину, рассказала, что не имеет возможности выйти на работу, так как присматривает за своими детьми. Знакомых в ГИБДД у нее нет, историю с возможностью вернуть права она придумала, общалась с «клиентами» сама по телефону, иногда встречалась лично. Женщине предъявлено обвинение в 26 преступлениях по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска. Из 730 тысяч рублей она возместила 80 тысяч.