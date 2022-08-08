Kaspersky обнаружил китайских хакеров, атакующих РФ

Группа китайских хакеров атаковала учреждения в странах Восточной Европы, России и Афганистане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую китаеязычную кибергруппировку, которая занимается хакерскими атаками на разные страны мира, в том числе на Россию. Хакеры атакуют оборонные предприятия и государственные учреждения.

«Предположительно, целью злоумышленников был кибершпионаж. Группировка атакует оборонные предприятия и государственные учреждения в странах Восточной Европы, России и Афганистане. Выявленная серия атак, возможно, связана с деятельностью китайскоязычной кибергруппы TA428», — передает РИА «Новости» данные Kaspersky.

Специалисты сообщили, что хакеры использовали письма, содержащие документы Word с вредоносным кодом. Они отправлялись на электронную почту сотрудников оборонных и государственных предприятий. После этого хакеры выявляли внутренние кодовые наименования проектов, пароли к секретным файлам и другую интересующую их информацию. На данный момент неизвестно, сколько гигабайт секретных данных похитили хакеры.

Ранее ФБР обвинило китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в краже секретных данных о ядерном арсенале США, пишет RT. По версии американских спецслужб, для кражи данных Китай использовал оборудование Huawei, которое может распознавать и нарушать связь в диапазоне Министерства обороны США.