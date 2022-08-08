Пенсионерка из ЯНАО недовольна, что власти снесли ее гараж

Пенсионерка из Лабытнанги пожаловалась, что ее гараж снесли без предупреждения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Пенсионерка из Лабытнанги возмутилась, что ее гараж снесли без предупреждения. Пост с жалобой на действия администрации опубликован в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте».

«Почему не было нигде объявления, что в районе МК будут сносить гаражи? На гаражах не было объявления, „ВКонтакте“ не писали. Позвонила соседка, [сообщила] что сносят гаражи. Когда пришли к гаражам, то представитель сказал, что с разрешения админ.все гаражи вскрываются и если нет машин все в течении 10 дней сносятся», — написала Светлана Царенко в соцсети. Также женщина пожаловалась на пропажу комплектов зимней и летней резины.

В комментариях к посту пенсионерку поддержали жители. «Сносить-то сносят, а что взамен? Где людям хранить свое имущество?» — интересуется Александр Рогозин. «Спасибо большое, администрация, что в городе даже поставить свой гараж некуда. И купить невозможно», — пишет Денис Комарницкий.

«Согласно порядку сноса самовольно установленных объектов проводился розыск владельцев путем размещения информации на самих временных гаражах, в СМИ и на сайте Администрации г. Лабытнанги. Гаражи, владельцы которых не подтвердили право пользования гаражом, вошли в перечень объектов на снос, утвержденный постановлением Администрации г. Лабытнанги в 2020 году. Соответственно, те гаражи собственники которых не объявились, считаются бесхозными. Учитывая данные обстоятельства дополнительно уведомлять по сути некого», — отвечают специалисты департамента госзащиты имущества администрации Лабытнанги в комментариях к посту.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Лабытнанги с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Лабытнанги выразили возмущение по поводу неверных данных вакцинации от коронавируса в электронных медкартах. Лабытнангская городская больница не исключает, что причиной появления таких данных мог послужить технический сбой.