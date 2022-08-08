Пенсионерка из ЯНАО недовольна, что власти снесли ее гараж

Пенсионерка из Лабытнанги возмутилась, что ее гараж снесли без предупреждения. Пост с жалобой на действия администрации опубликован в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте».
«Почему не было нигде объявления, что в районе МК будут сносить гаражи? На гаражах не было объявления, „ВКонтакте“ не писали. Позвонила соседка, [сообщила] что сносят гаражи. Когда пришли к гаражам, то представитель сказал, что с разрешения админ.все гаражи вскрываются и если нет машин все в течении 10 дней сносятся», — написала Светлана Царенко в соцсети. Также женщина пожаловалась на пропажу комплектов зимней и летней резины.
В комментариях к посту пенсионерку поддержали жители. «Сносить-то сносят, а что взамен? Где людям хранить свое имущество?» — интересуется Александр Рогозин. «Спасибо большое, администрация, что в городе даже поставить свой гараж некуда. И купить невозможно», — пишет Денис Комарницкий.
«Согласно порядку сноса самовольно установленных объектов проводился розыск владельцев путем размещения информации на самих временных гаражах, в СМИ и на сайте Администрации г. Лабытнанги. Гаражи, владельцы которых не подтвердили право пользования гаражом, вошли в перечень объектов на снос, утвержденный постановлением Администрации г. Лабытнанги в 2020 году. Соответственно, те гаражи собственники которых не объявились, считаются бесхозными. Учитывая данные обстоятельства дополнительно уведомлять по сути некого», — отвечают специалисты департамента госзащиты имущества администрации Лабытнанги в комментариях к посту.
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Лабытнанги с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что жители Лабытнанги выразили возмущение по поводу неверных данных вакцинации от коронавируса в электронных медкартах. Лабытнангская городская больница не исключает, что причиной появления таких данных мог послужить технический сбой.
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Пенсионерка из Лабытнанги возмутилась, что ее гараж снесли без предупреждения. Пост с жалобой на действия администрации опубликован в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте». «Почему не было нигде объявления, что в районе МК будут сносить гаражи? На гаражах не было объявления, „ВКонтакте“ не писали. Позвонила соседка, [сообщила] что сносят гаражи. Когда пришли к гаражам, то представитель сказал, что с разрешения админ.все гаражи вскрываются и если нет машин все в течении 10 дней сносятся», — написала Светлана Царенко в соцсети. Также женщина пожаловалась на пропажу комплектов зимней и летней резины. В комментариях к посту пенсионерку поддержали жители. «Сносить-то сносят, а что взамен? Где людям хранить свое имущество?» — интересуется Александр Рогозин. «Спасибо большое, администрация, что в городе даже поставить свой гараж некуда. И купить невозможно», — пишет Денис Комарницкий. «Согласно порядку сноса самовольно установленных объектов проводился розыск владельцев путем размещения информации на самих временных гаражах, в СМИ и на сайте Администрации г. Лабытнанги. Гаражи, владельцы которых не подтвердили право пользования гаражом, вошли в перечень объектов на снос, утвержденный постановлением Администрации г. Лабытнанги в 2020 году. Соответственно, те гаражи собственники которых не объявились, считаются бесхозными. Учитывая данные обстоятельства дополнительно уведомлять по сути некого», — отвечают специалисты департамента госзащиты имущества администрации Лабытнанги в комментариях к посту. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Лабытнанги с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что жители Лабытнанги выразили возмущение по поводу неверных данных вакцинации от коронавируса в электронных медкартах. Лабытнангская городская больница не исключает, что причиной появления таких данных мог послужить технический сбой.