08 августа 2022

В МЧС пермяков предупреждают о грозах и сильном ветре

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Челябинск, гроза, молния, молния, гроза
Самые мощные грозы ожидаются на севере Прикамья Фото:

На территории Пермского края 9 и 10 августа ожидаются сильные ливни, грозы и ветер. Предупреждение об этом опубликовало ГУ МЧС по региону на своем сайте.

«9 — 10 августа в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: ночью местами, днем повсеместно дожди, по северу в отдельных районах ливни, сильные дожди, при грозе порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении. Спасатели советуют не находиться около деревьев и линий электропередач.

Ранее ГИС центр ПГНИУ сообщил, что сегодня вероятность гроз есть по всему краю. На большей части территории они будут локальными, а на севере и северо-западе пройдут широким фронтом. В Перми вероятность осадков высока 10 августа.

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На территории Пермского края 9 и 10 августа ожидаются сильные ливни, грозы и ветер. Предупреждение об этом опубликовало ГУ МЧС по региону на своем сайте. «9 — 10 августа в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: ночью местами, днем повсеместно дожди, по северу в отдельных районах ливни, сильные дожди, при грозе порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении. Спасатели советуют не находиться около деревьев и линий электропередач. Ранее ГИС центр ПГНИУ сообщил, что сегодня вероятность гроз есть по всему краю. На большей части территории они будут локальными, а на севере и северо-западе пройдут широким фронтом. В Перми вероятность осадков высока 10 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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