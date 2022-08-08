В МЧС пермяков предупреждают о грозах и сильном ветре

На территории Пермского края 9 и 10 августа ожидаются сильные ливни, грозы и ветер. Предупреждение об этом опубликовало ГУ МЧС по региону на своем сайте.
«9 — 10 августа в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: ночью местами, днем повсеместно дожди, по северу в отдельных районах ливни, сильные дожди, при грозе порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении. Спасатели советуют не находиться около деревьев и линий электропередач.
Ранее ГИС центр ПГНИУ сообщил, что сегодня вероятность гроз есть по всему краю. На большей части территории они будут локальными, а на севере и северо-западе пройдут широким фронтом. В Перми вероятность осадков высока 10 августа.
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