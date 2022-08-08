Челябинка Яна Колбина за 17 дней собрала рекордный урожай клубники. Ей удалось собрать 219 литров ягод. Как сообщила URA.RU женщина, в следующем году она планирует побить свой рекорд.
«Мне просто стало интересно, сколько я могу собрать, и решила записывать каждый день свой сбор. За 17 дней вышло 219 литров. Это примерно 150 килограмм», — рассказала URA.RU Колбина.
Женщина отметила, что в лесу чувствует себя, как дома. Она собирает не только ягоды, но также и грибы. Для достижения результата она просыпалась в пять утра и до полудня собирала ягоды. Можно было задержаться в лесу дольше, но помимо ягод у нее есть муж и ребенок, которым нужны внимание. К тому же, добавила рекордсменка, дома у нее огород и подготовка солений к зиме.
Из всех 219 литров урожая женщина оставила себе лишь 20 литров. Остальную часть раздала знакомым.
Ранее челябинская компания «Григорьевские сады» стала рекордсменом по сбору черной смородины в РФ. Валовый сбор ягоды составил 5100 килограммов с одного гектара, что было признано рекордом в России.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»