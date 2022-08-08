Челябинка собрала рекордный урожай клубники. Фото

09 августа 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

За 17 дней Яна Колбина собрала 219 литров клубники Фото: Александр Елизаров © URA.RU Челябинка Яна Колбина за 17 дней собрала рекордный урожай клубники. Ей удалось собрать 219 литров ягод. Как сообщила URA.RU женщина, в следующем году она планирует побить свой рекорд. «Мне просто стало интересно, сколько я могу собрать, и решила записывать каждый день свой сбор. За 17 дней вышло 219 литров. Это примерно 150 килограмм», — рассказала URA.RU Колбина. Женщина отметила, что в лесу чувствует себя, как дома. Она собирает не только ягоды, но также и грибы. Для достижения результата она просыпалась в пять утра и до полудня собирала ягоды. Можно было задержаться в лесу дольше, но помимо ягод у нее есть муж и ребенок, которым нужны внимание. К тому же, добавила рекордсменка, дома у нее огород и подготовка солений к зиме. Из всех 219 литров урожая женщина оставила себе лишь 20 литров. Остальную часть раздала знакомым. Ранее челябинская компания «Григорьевские сады» стала рекордсменом по сбору черной смородины в РФ. Валовый сбор ягоды составил 5100 килограммов с одного гектара, что было признано рекордом в России. Яна Колюина за 17 дней собрала 219 литров клубники Фото: Яна Колбина в «ВКонтакте»

Челябинка Яна Колбина за 17 дней собрала рекордный урожай клубники. Ей удалось собрать 219 литров ягод. Как сообщила URA.RU женщина, в следующем году она планирует побить свой рекорд. «Мне просто стало интересно, сколько я могу собрать, и решила записывать каждый день свой сбор. За 17 дней вышло 219 литров. Это примерно 150 килограмм», — рассказала URA.RU Колбина. Женщина отметила, что в лесу чувствует себя, как дома. Она собирает не только ягоды, но также и грибы. Для достижения результата она просыпалась в пять утра и до полудня собирала ягоды. Можно было задержаться в лесу дольше, но помимо ягод у нее есть муж и ребенок, которым нужны внимание. К тому же, добавила рекордсменка, дома у нее огород и подготовка солений к зиме. Из всех 219 литров урожая женщина оставила себе лишь 20 литров. Остальную часть раздала знакомым. Ранее челябинская компания «Григорьевские сады» стала рекордсменом по сбору черной смородины в РФ. Валовый сбор ягоды составил 5100 килограммов с одного гектара, что было признано рекордом в России.