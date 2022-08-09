В Челябинске объявили тендер на 49,5 млрд на стройку метро

Старт строительству метро дал губернатор области Алексей Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинской области через АО «Челябинский метротрамвай» объявили тендер на разработку проекта и выполнение первой очереди строительства челябинского метротрамвая. Максимальная цена контракта составляет 49,5 млрд рублей. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

«Разработка проектной документации и выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: „Строительство линии скоростного транспорта в городе Челябинске. Линия Север — Юг“. Прием заявок до 16.08.2022 года. Начальная цена 49 млрд 514 млн 966 тыс. 793,34», — говорится в сообщении.

В закупочной документации отмечено, что проект линии «Север-Юг» должен быть готов до 24 мая 2024 года, причем с уже полученным положительным заключением госэкспертизы. Сами строительно-монтажные работы должны быть закончены до 30 декабря 2025 года.

Обоснование стоимости работ по заказу ХП «Конгресс Холл» провело столичное АО «Моспроект». Судя по всему, эта же компания займется строительными работами. 49,5 млрд — первая часть работ. Общая цена, согласно технической документации, составляет более 72 млрд рублей.

Строительство метро в Челябинске, начатое еще во времена СССР, постепенно угасло, и получило новый виток после послания президента РФ Владимира Путина и с подачи губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин пояснил, что метротрам в Челябинске необходимо достроить во избежание техногенной катастрофы. Правительство выделило на проект 73 млрд рублей.