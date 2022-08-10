Екатеринбуржцы с больным сердцем не могут получить медпомощь

Холтеровские аппараты планово отправили на поверку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Екатеринбурга не могут пройти холтеровское мониторирование ЭКГ (это регистрация электрокардиограммы пациента вне больницы — прим. ред), так как аппаратов нет в наличии медучреждения. Речь идет о Центральной городской клинической больнице №3. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«У меня был талон на холтеровское мониторирование ЭКГ. Пришла в поликлиническое отделение Центральной городской клинической больнице №3 на Бебеля, 160, а там сказали, что аппаратов нет в медучреждении. Когда будут, тоже непонятно», — рассказала жительница столицы Урала Ирина.

По словам другой горожанки, сотрудники медучреждения не предупредили ее о том, что провести процедуру будет невозможно. «Мне выдали талон на определенное время. Пришли в больницу вовремя. В регистратуре мне сказали, что аппараты для холтеровского мониторирования ЭКГ увезли на проверку. В итоге аппарат я не получила. Неужели нельзя было позвонить и предупредить, предложить другое время. Наплевательское отношение к пациентам», — возмутилась екатеринбурженка Анна.

Электрокардиография (ЭКГ) — методика регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца. Электрокардиография представляет собой относительно недорогой, но ценный метод электрофизиологической инструментальной диагностики в кардиологии.

Редакция агентства обратилась за комментарием в Центральную городскую клиническую больницу №3. Там пояснили, что холтеровские аппараты планово отправили на поверку, о чем предварительно предупредили пациентов поликлиники. «Часть этих аппаратов уже получена и поставлена нескольким пациентам сегодня с утра», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что из нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в пригороде Лысьвы (Пермский край) вывезли медицинскую технику. Ее завозили специально к приезду губернатора Прикамья Максима Решетникова, а после убрали.