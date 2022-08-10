Вертолеты стали самыми дорогими долгостроями на закупках в ЯНАО

Контракт на закупку 26 грузовых вертолетов Ми-8 стал самым дорогим из закупок-долгостроев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самыми дорогими из долгоиграющих контрактов в ЯНАО стали заказы на поставку вертолетов. За ними строительство хирургического отделения в центральной городской больнице Нового Уренгоя, строительство судов и поставка самолетов, гласит информация с сайта госзакупок.

«Вертолет Ми-8МТВ-1. 26 единиц. Сумма: 12 156 426 528», — написано в описании самого дорогого контракта по ЯНАО на сайте госзакупок. Заказчиком техники стала АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

На втором месте по стоимости среди контрактов, которые исполняются уже более двух лет расположился еще один заказ на вертолеты с точно такой же стоимостью в 12 млрд рублей. На третьем месте находится контракт на строительство хирургического корпуса для Новоуренгойской ЦГБ, за выполнение которого подрядчику заплатят 5,5 млрд руб. На четвертом месте закупка стоимостью в 5,2 млрд рублей, исполнитель которой должен поставить ЯНАО три судна класса «река-море» для пассажирских перевозок. Замыкающую позицию в списке лидеров среди закупок-долгостроев занимает еще один контракт от «Государственной транспортной лизинговой компании» на покупку самолетов Ил-114-300. Его цена — 4,3 млрд рублей. В общем на эти контракты до конца 2023 года потратят более 40 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что самыми дорогими проектами ЯНАО в 2022 году стали стали ремонт дорог, строительство больниц и туристический кластер. В общем на эти проекты правительство ЯНАО выделило более 30 млрд рублей.